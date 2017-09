Das neue Leben im Spreehotel Aus dem Flüchtlingsheim ist ein Integrationszentrum geworden. Anders geht es nicht, ist Chef Peter-Kilian Rausch überzeugt.

Mansour Amarkhel aus Afghanistan ist jetzt ein anerkannter Flüchtling. In Bautzen eine Wohnung zu finden, ist für den 18-jährigen Ausländer so gut wie aussichtslos. Nicht nur deshalb lebt er vorerst im Spreehotel. © Steffen Unger

Heute ist Mansour Amarkhel glücklich. Der junge Mann aus Afghanistan hat es geschafft. Heute hat er im Bautzener Hotel Best Western am Wendischen Graben einen Praktikumsplatz bekommen. Ein Fünfer im Lotto, könnte man sagen. Aber der Reihe nach: Mansour ist als Flüchtling nach Bautzen gekommen. Jetzt hat der 18-Jährige seinen Anerkennungsbescheid bekommen. Er darf bleiben – aber nicht mehr als Asylbewerber. Mansour muss sich kümmern: Hartz IV beantragen, eine Wohnung besorgen, eine Arbeit suchen. Nicht einfach für einen aus Afghanistan. „Und alleine für einen Flüchtling so gut wie nicht zu machen“, sagt Peter Kilian Rausch.

Deswegen lebt Mansour jetzt im Spreehotel. Das ist seit Mitte Juni kein Asylbewerberheim mehr. Aus dem Heim ist ein Integrationszentrum geworden und aus Heimleiter Peter-Kilian Rausch der Integrations-Manager. Das Haus soll Anerkannten temporären Wohnraum geben, da Ein-Raum-Wohnungen in Bautzen knapp sind. „Für junge, alleinstehende Männer wie Mansour ist es hier so gut wie aussichtslos, eine Wohnung zu finden“, sagt Rausch, „noch dazu, wenn sie schwarz sind. Das ist so in Bautzen.“ Wer Rausch kennt, weiß, dass das Spreehotel aber auch noch mehr als nur ein „Wohnheim“ sein soll. „Wir wollen Integration unter einem Dach und eine umfassende soziale Betreuung anbieten“, sagt der Chef. „Mit Hilfe unserer Kooperationspartner können wir die Wege kürzer machen und effizienter arbeiten.“

Hilfe bei der Job-Suche

Zu den Partnern zählt beispielsweise die Ostsächsische Dienstleistungs- und Service GmbH (ODS). Mitarbeiter Erik Seliger bezieht einmal in der Woche ein Büro im Spreehotel. Er hilft den Flüchtlingen herauszufinden, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, um ihren Traumjob zu finden. Seit November sind der Wirtschaftspädagoge und zwei Kollegen im Landkreis Bautzen unterwegs, um anerkannten Flüchtlingen den Einstieg in den Beruf und in ein neues Leben in Deutschland zu ebnen. Dabei kümmern sie sich um Hochschulabsolventen genauso wie um Menschen, die nie eine Schule besucht haben. Um die 160 Teilnehmer haben die Arbeitsmarktmentoren schon beraten. 80 Prozent konnten sie in passende Bildungsmaßnahmen vermitteln, fünf Prozent arbeiten bereits. Auch Mitarbeiter des DPFA-Bildungszentrums, die Sprach- und Integrationskurse anbieten, kommen im Spreehotel ins Haus.

Mansour Amarkhels weiß – anders als viele andere, wohin sein Weg gehen könnte. Eine Ausbildung zum Hotelkaufmann möchte er machen, hat er Erik Seeliger erzählt. Beim Ausfüllen der Formularflut helfen sieben Mitarbeiter – vom Sozialarbeiter über den Dolmetscher bis zum Hausmeister. Die Kosten für das Integrationszentrum teilen sich Land, Kreis und die Stadt Bautzen. Die Förderung ist vorerst allerdings nur bis Jahresende zugesagt. Das macht Peter-Kilian Rausch Sorgen. „Ich weiß nicht mehr genau, ob ich mich auf das Wort verlassen kann“, sagt er. „Ich muss wissen, ob das, was wir hier machen, auch wirklich gewollt ist.“ Rausch hat genügend Erfahrungen mit Flüchtlingen. Er weiß, dass Integration ohne Hilfe nicht gelingt. Auch Mansour wäre nicht so weit gekommen. Um eine Lehre beginnen zu können, muss er einen weiteren Sprachkurs machen. Nebenbei arbeitet er im Spreehotel als Hausmeister und Dolmetscher. Das Vorstellungsgespräch im Best Western ist gut gelaufen. Wenn Mansour sich beim Praktikum gut macht, dann darf er ab Januar an einer Einstiegsqualifizierung teilnehmen und im kommenden Sommer eine Lehre beginnen. Wenn er durchhält.

Rausch will die Flüchtlinge nicht nur fit für den Arbeitsmarkt machen, sondern auch für das Leben in dieser Gesellschaft. Deswegen gibt es auch andere Seminare: In hiesigen Regeln und Gepflogenheiten zum Beispiel oder im Mülltrennen. Gemeinsam mit der Diakonie will er sich jetzt auch um behinderte Geflüchtete kümmern.

