Das Leben nach dem Termin-Eklat Im Frühherbst schlug der Fall eines Meißner Diabetikers bundesweit hohe Wellen. Jetzt sorgt er für staunende Mediziner.

Lächelnd schaut Sigmar Hausmann in die Kamera. Heute geht es ihm deutlich besser als vor zwei Monaten. Damals sollte er drei Jahre auf einen Arzttermin warten. Im Foto blättert er in der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest. Auf einer Doppelseite spielt seine Geschichte eine wichtige Rolle. © Claudia Hübschmann

Der Blutzuckerwert von Sigmar Hausmann schwankt. Zwischen 6,9 und 12 Millimol pro Liter. Für den Ruheständler ist das ein Grund zur Freude. Noch im Juli und August machten ihm Werte von über 20 Millimol zu schaffen. Bei einem gesunden Menschen liegt der Wert zwischen 6 und 8 Millimol pro Liter. „Ich merke die Verbesserung daran, dass ich mich weniger müde und schlapp fühle, einfach mehr schaffe“, sagt der 64-Jährige. Seine Gesichtsfarbe wirkt gesünder als noch vor einigen Monaten.

Im September sorgte Hausmann für Aufsehen, weil er für eine Voruntersuchung einer wichtigen Gefäßtherapie an einer Dresdner Spezialambulanz partout keinen Termin bei einem Meißner Internisten bekommen hatte. Letztlich drückte man ihm einen Bestellzettel für den 11. November 2019 in die Hand. Nach einem ersten SZ-Bericht Anfang September rief dieser Umstand deutschlandweit Zeitungen, TV-Sender und sogar die große Politik auf den Plan.

So äußerte sich unter anderem Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU): „Wir prüfen den Vorgang und arbeiten das auf. Die Zeitspanne von drei Jahren bis zu einem Arzttermin erscheint mir zumindest sehr ungewöhnlich.“ Auch der Vizepräsident der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Claus Vogel äußerte sich kritisch zu dem Vorgang. Man hätte Herrn Hausmann zumindest auf die Terminvergabestellen der KV hinweisen müssen.

Und siehe da: Mitte September erhält Meißens bekanntester Patient plötzlich doch die nötigen Untersuchungen. Doch damit nicht genug. Neben einer – wie Hausmann es beschreibt – „äußerst professionellen“ Ernährungsberatung an der Dresdner Stoffwechselklinik, kümmert sich plötzlich ein Professor persönlich und sehr intensiv um den Typ-2-Diabetiker. Dabei handelt es sich um Prof. Dr. Andreas Birkenfeld, einen renommierten Arzt, der derzeit am zum Deutschen Zentrum für Diabetesforschung gehörenden Paul-Langerhans-Institut in Dresden forscht.

Unter anderem ist er Experte für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes und dessen Einfluss auf den Alterungsprozess. Auf Hausmanns Frage, wie er denn zu dieser vorher nicht für möglich gehaltenen Betreuung komme, antwortet ihm der Professor, dass er direkte Anweisung habe, sich um ihn zu kümmern. Von wo diese Anweisung genau kommt, könnte der Professor sicher selbst sagen. Gestern ist er für die SZ allerdings nicht erreichbar.

Unabhängig davon stimmt sich Birkenfeld intensiv mit Hausmanns Diabetes-Ärztin in Meißen, Dr. Ines Behne, ab. Der zuckerkranke und an Bluthochdruck leidende Patient bekommt ein neues Medikament verschrieben, muss sich dieses mit einer Spritze einmal pro Woche selbst verabreichen. Seitdem sind seine Werte so gut, dass er die behandelnden Ärzte in Staunen versetzt. „Der Professor sagte mir, dass eine so zügige und dauerhafte Senkung des Blutzuckers äußerst selten sei“, berichtet Hausmann.

Deshalb habe er ihn sogar gefragt, ob er nicht einmal mit an die Medizinische Fakultät der TU Dresden kommen würde, um hier Medizin-Studenten über seinen Fall zu berichten. Gezeigt werden soll dann auch das außergewöhnliche Blutzucker-Diagramm Hausmanns, das die starke Senkung auf einen fast normalen Wert innerhalb weniger Wochen dokumentiert. Dass Hausmanns Schicksal einen Mehrwert für andere Kranke hat, zeigt auch die Dezember-Ausgabe des Magazins Finanztest der Stiftung Warentest.

Am Beispiel des Meißners geben die Experten hier auf einer Doppelseite Ratschläge für Patienten, die zwischen einem Termin beim Hausarzt oder in einer Fachambulanz schwanken oder sich Termine über ihre Krankenkasse besorgen möchten.

Derweil ist Sigmar Hausmann froh, dass er sich derzeit in guten Händen weiß. Ihm gehe es heute deutlich besser, auch dank des medialen Aufhebens. Einzige Schattenseite: „Seit dem ersten Bericht in der SZ haben bisher 102 Leute bei mir angerufen. Viele hatten Tipps für meine Gesundheit parat. Darunter waren auch einige, die in mir einen dankbaren Abnehmer für ihre angeblichen blutdrucksenkenden Produkte wie Leinöl oder Butter finden wollten.“ Insgesamt, sagt Hausmann, habe sich aber alles zum Positiven entwickelt. „Mir geht es heute deutlich besser als noch im September. Dafür bin ich dankbar.“

