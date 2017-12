Das Lächeln der Schneemänner Es muss nicht immer Erzgebirge sein: Karsten Braune stellt in Pulsnitz Kugelmännl her, die im Weihnachtsstress gute Laune in die Stube bringen sollen. Immer mehr Holzkünstler arbeiten in der Oberlausitz.

Frischer Wind in der Erzgebirgstradition. Karsten Braune liebt die Größe des Holzes, erschafft zeitgemäße Skulpturen, die im Widerspruch zu seinen minimalistischen Schneemännern stehen.

Den Engel schnitzte Braunes Urgroßvater.

Ein Schneemann, kugelrund, rote Möhre zwischen den Augen, schwarzer Zylinder auf dem Kopf. Er grient und grient, hellt die Stimmung auf wie sieben Packungen Johanniskraut. Er zieht dir die Mundwinkel hoch. So ein kleiner Kerl kann Lächeln retten. Er hört auf die Namen Fritz und Freddy, aber genau genommen kann ihn jeder nennen, wie er es braucht. Wichtig ist im Winterdunkel sein Antidepressionspotenzial. Das Gute-Laune-Barometer steigt.

Wie er da sitzt, durch die Gegend hastet, ungelenk Skier fährt, wie er mit dem Schlitten den Berg runter schlittert oder einen Schneeball schmeißt, das erinnert ein wenig an den lieben Pittiplatsch, den viele aus dem Kinderfernsehen kennen. Zur weihnachtlichen Erzgebirgsfigur hat der Ach-du-meine-Nase-Typ allerdings nie getaugt. Fritz und Freddy passen ebenfalls nicht so ganz in die Traditionsreihe der altehrwürdigen Nussknacker, Räuchermänner und Engelkerzenhalter, aber sie sind aus echtem Holz gedreht und eine pfiffige Konstruktion. Denn der konkav ausgehöhlte Kugelkopf sitzt auf dem Kugelkörper, und so dreht sich das eine um das andere. Eine runde Sache. Auch die Arme und Beine können verschoben werden, ganz nach Bedarf. Das Männlein aus dem Walde nimmt gelassen jede gewünschte Stellung ein, obwohl seine neun Grundteile immer dieselben sind. Das ist ziemlich cool.

Erfinder Karsten Braune nennt die Reihe seiner Schneemänner deshalb auch Cool Man und bietet allein in diesem Jahr 127 verschiedene Varianten an. Cool Man rollt allerdings nicht nur eine ruhige Schneekugel vor sich her, sondern er fährt auch Rad, bis es irgendwo dagegenkracht, er steht balancierend auf einer Schneekugel oder einem Skateboard, plantscht im Pool rum, bäbbelt mit einem Fußball oder lümmelt unter einem Sonnenschirm. Damit passt er in jede Saison, wird zur Ganzjahresfigur und übersteht mit Freude das schnelllebige Weihnachtsgeschäft, bis der Frühling kommt. „Die Schneemänner sind inzwischen echte Jäger- und Sammlerware. Wir liefern sie nach ganz Deutschland, aber auch Japan, Taiwan und Singapur“, sagt Braune, der 1966 in Freiberg das Licht des Erzgebirges erblickte und in Weigmannsdorf seine Kindheit verbrachte.

Wer in der Nähe des Weihnachtsspielzeugdorfes Seiffen groß wird, der kann wohl nicht anders, als in die Schneestapfen jener Vorbilder zu treten, die seit Anfang des 19. Jahrhunderts aus Holz Figuren drehten. Braunes Urgroßvater mütterlicherseits, der Fischer Paul, schnitzte schon volkskünstlerisch und hinterließ unter anderem einen barocken Schwebeengel, vor dem sich der Urenkel als Kind vor allem fürchtete. Denn das Flügelwesen lagerte auf dem Dachboden im Haus der Großeltern in einem Schrank und sah den Knaben bei seinen Abenteuertouren durch das Dachgeschoss aus seinen funkelnden Glasaugen gar schauerlich an. Der Engel aus dem Schrank hängt heute wie ein Symbol aus vergangenen Zeiten über der Werkbank von Karsten Braune und erinnert ihn daran, mit welcher künstlerischen Fertigkeit seine Vorfahren einst gesegnet waren.

Der 51-Jährige lernte folgerichtig Holzspielzeugmacher, studierte von 1987 bis 1990 an der Fachhochschule für Angewandte Kunst Schneeberg Holzgestaltung. Er entwarf Möbel und Spielzeug, gewann mehrere Designpreise. Einen bekam er 1994 für sein Baulegespielzeug „QUO“. Da neuntelte er Quadrate, und die Jüngsten erhielten per Spielanleitung die Aufgabe, sie bodenliegend oder himmelhoch wieder zusammenzufügen. „Geometrie hat es mir schon immer angetan“, sagt Braune. Während der Studienzeit lernte er Claudia Thieme kennen, die in Schneeberg und Saarbrücken Textil- und Produktdesign studierte, deren Heimat aber die Lausitz ist. Ihre Eltern besaßen die Textilfirma „Thieme“, die 1911 ihr Urgroßvater gründete.

Braune zog es aus Liebe weg aus dem Erzgebirge nach Pulsnitz, wo er von den Männlmachern zu den Pfefferküchlern kam. „Für die Weihnachtszeit bedeutet das letztlich denselben Stress“, sagt er. Als freischaffender Gestalter lieferte er zunächst Entwürfe für verschiedene Firmen im Erzgebirge wie die „Seiffener Volkskunst“, arbeitete in Chile, reiste auf Messen und zu Ausstellungen nach Japan, Finnland, in die Niederlande und die USA. An der Fakultät für Angewandte Kunst Schneeberg der Westsächsischen Hochschule Zwickau übernahm er Lehraufträge, zeichnete nebenbei erste kleine Serien lustiger Figuren. Das scherzhafte Nebenbei wuchs immer mehr an, und zugleich überkam ihn zunehmend das Gefühl, dass er diese Idee selber verwirklichen muss, anstatt sie immer abzugeben. Seit 1997 arbeiten Karsten Braune und Claudia Thieme als freiberufliche Diplomdesigner in einer Ateliergemeinschaft in Pulsnitz. Neben anderen Designprojekten begann Ende der 1990er-Jahre auch das Leben der Kugelmännel, die den Slogan „Pfiffiges aus dem Erzgebirge“ vor sich hertragen. Ein Jux, der längst ernsthaft ihr Leben bestimmt.

Der Wahlpulsnitzer besteht aber darauf, dass seine Kreationen made in Erzgebirge sind, denn das Holz wird dort geschlagen und die neun kugelrunden Grundelemente werden von einer Seiffener Firma gedreht. In seiner Pulsnitzer Werkstatt und im Erzgebirge fügen Braune und seine Mitarbeiter die vielen Einzelteile in Handarbeit zusammen, beizen, kleben, verpacken und beliefern den Facheinzelhandel. „Als Designer will man natürlich eigentlich ,große Kunst‘ machen, aber am Ende klebe ich stundenlang Nasen auf kleine Köpfe. Da kommt man schon ab und zu ins Zweifeln“, sagt Braune und lächelt dabei wie eines seiner Schneemanngeschöpfe, die ihm den Lebensunterhalt sichern.

Claudia Thieme, die als Grafikerin und Malerin arbeitet, gestaltet sämtliche Flyer, entwickelt Werbestrategien, Messeauftritte, kümmert sich um die Internetseite und Kunden. So wirken beide als unschlagbares Team im Auftrag ihrer Cool Man-Group, die sie mögen, aber ein wenig verfluchen, weil der Erfolg dieser charakterstarken Witzfiguren im Gegensatz zu ihren künstlerischen Ambitionen zu stehen scheint. Für seine Kugelmänner bekam Braune allerdings ebenfalls schon mehrfach Preise, die Kundschaft wächst, Sammler fordern immer neue Varianten. „So ist das manchmal im Leben, es kommt oft anders, vor allem, als man denkt“, sagt Braune. „Die Kugelmännel haben sich nach und nach in unser Leben geschlichen und uns okkupiert.“

Im Garten seines Pulsnitzer Grundstücks stehen gewaltige Holzskulpturen, im Atelier lagern mächtige Holzstämme, die Fachleute Docken nennen. Wann immer es ihn juckt, bearbeitet der Designer die Stämme und holt aus ihnen Gestalten heraus, die keine Ähnlichkeit haben mit dem minimalistischen Kugelmann. Braune will den Rohstoff begreifen, spaltet ihn mit leichtem Werkzeug. „Eine Kettensäge macht respektlos“, sagt er. Zwischen den Riesenhölzern fühlt er sich wohl und sicher wie im Wald bei Weigmannsdorf. Mit einem Augenzwinkern sagt Braune, dass er wie jedes Kind zu Großem geboren wäre, aber das Kleine ihn besonders fordere. Er meint, dass das Verhältnis von Volumen und Heiterkeit im umgekehrten Verhältnis stehe. „Je kleiner der Körper, desto größer der Witz“, so lautet seine Relativitätstheorie. Braune wendet sie auch auf andere Figuren an, etwa den Wippl-Zippl. Das ist ein Zwerg, der wackelt und kreiselt, aber nie umfällt und Braune als Überraschung für gute Kunden und Freunde dient.

Der Künstler entwarf einen Raben, sein Firmenlogo, der in sich versunken auf Ästen oder Stäben hockt. Er wirkt wie das Gegenteil des lustigen Schneemanns, der als Endlosschleife immer neue Auftritte bekommt. Das Vogeltier dagegen wacht ruhig in Wartestellung. Wer weiß, was kommt. Irgendwas kommt ja immer. Der Holzenthusiast gestaltete zudem Rauchstabfiguren, „Die drei Weisen“, die Räucherstäbchen und Räucherkerzen in sich aufnehmen oder vor sich hertragen. Auch mit dieser Variante gibt er der Weihnachtstradition eine zeitgemäße Form und erhielt dafür den Preis „Tradition und Form“ 2008 .

Allein ist er in der Lausitz mit seiner erzgebirgischen Handwerkskunst allerdings nicht. Was geografisch nicht zusammenpassen mag, funktioniert in Werkstätten ohne Berührungsängste. In Steina bei Pulsnitz widmet sich beispielsweise Gero Steglich ebenfalls dem weihnachtlichen Wintermärchen. Ganz der Historie verpflichtet, stellt der Oberlausitzer Figuren her, die neben der Erzgebirgskunst das sorbische Brauchtum als Hintergrund haben. Dort knüpft auch Steffen Kaiser an, der 1990 in Bischofswerda seine Holzspielzeugmacherwerkstatt gründete. Seit über 25 Jahren produziert er neben Weihnachtspyramiden mit Zinnzaun kleine Figuren, die die alten Handwerkszünfte vergangener Jahrhunderte darstellen.

In Langenwolmsdorf bei Stolpen, dem Tor zur Lausitz, entstand in den vergangenen Jahrzehnten ein Weihnachtsland, das längst Orten im Erzgebirge schwer Konkurrenz machen dürfte. Busse karren Kunden an, Parkplätze stehen voll mit Autos aus Sachsen und Tschechien, Familien pilgern in das Kunsthandwerkerhaus, drängeln in den leuchtenden Dreiseitenhof zu Schwibbögen, Nussknackern, Pyramiden. Gitta Heider begann 1987, weihte 1994 die Werkstatt für feine Laubsäge- und Drechslerarbeiten ein, beschäftigt inzwischen bis zu 150 Mitarbeiter und betreibt Filialen in Dresden, Bautzen, Pirna und Sebnitz. Mit ihrer Erfindung des Doppelschwibbogens setzte sie eine Zäsur. Das Adventskaufhaus samt Schauwerkstatt bedient die Sehnsüchte nach Glitzer, Lichtelei und heiler Welt samt Klingglöckchenklingelingeling.

Karsten Braune ist weit davon entfernt, einen Stil als prägend zu bewerten. Er stellt keine Geschmacksfrage, sondern zieht sein Ding durch. Er träumt davon, mal einen echten Ladenhocker zu entwerfen, einen, der grimmig guckt, den keiner haben will, der im Regal verweilt, verstaubt und irgendwann vergessen das Zeitliche segnet. Im Moment jedoch müssen noch die letzten Cool Men raus aus der Werkstatt. Eigentlich ist für die Produktion das Weihnachtsgeschäft vorbei, das beginnt bei ihm und seiner Frau spätestens im August. Wenn andere sich am Strand bräunen, bestimmen in Pulsnitz die Bestellzettel des Handels die Arbeitszeit. Dann rollt die Kugel in die Schablonen, die Braune extra anfertigte, um das Zusammenbauen der Figuren zu erleichtern.

Manchmal kommen Kollegen aus dem Erzgebirge bei ihm vorbei und wollen wissen, wie er seine Produktion organisiert. Denn neue Kreationen erfordern neue Technologien. Braune sagt: „Handwerkliches Können allein reicht nicht, Logistik, Technologie und Gestaltung gehören zusammen.“ Seine geometrischen Muster sind allgemeingültig, er hat sie nicht erfunden. Er sieht jedoch in der Kombination der rotationssymmetrischen Formen neue Möglichkeiten. Der Schneemann kann natürlich ebenso ein Hase, ein Koch oder Fußballfan sein. In der Traditionsfirma „Seiffener Volkskunst“ werden seit vielen Jahren die großen Brüder der Cool Men als Kugelrauchfiguren gefertigt und vertrieben. Da kommt auch mal ein Weihnachtsmann, ein Zwerg oder Pilot daher.

In den Sommermonaten wird produziert, Karsten Braune macht neue Entwürfe und Claudia Thieme nutzt die Zeit zum Malen. Derzeit zeigt sie Werke in einer Ausstellung in Dresden und bereitet sich auf eine neue Ausstellung in Japan vor. Im Auftrag der Stadt Pulsnitz haben die beiden im Jahr 2000 die Bildmarke des Pfefferkuchenmännchens neu interpretiert. Die Figur bekam das Stadtwappen unter die Arme und ihm wurde Bewegung eingehaucht. Seit vielen Jahren gibt es die Tradition, dass jedes Neugeborene in Pulsnitz ein Pfefferkuchenmännchen mit Herz und seinem Namen aus der Werkstatt erhält.

Dort hängt der Engel vom Fischer Paul von der Decke. Er wacht mit den Raben über das Lächeln, das nicht verloren gehen darf. Die Armeen von frisch gedrehten Schneemännern sitzen in ihren Kisten und warten darauf, die aufgetaute Welt zu beglücken. Der Frühling kommt doch gleich.

