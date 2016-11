„Das Klischee vom resignierten Osten wird bedient“ Der Löbauer René Seidel ärgert sich über den düsteren TV-Beitrag zu Löbau. Dennoch wollen er und andere Engagierte nicht das Handtuch werfen.

René Seidel aus Löbau engagiert sich bei „Löbau lebt“ für die Stadt. Er äußert sich zum jüngsten TV-Beitrag über Löbau.

Löbau. Der am vergangenen Sonntag ausgestrahlte Beitrag in der Fernsehsendung Spiegel-TV über Löbau, der auch im Internet zu sehen ist, sorgt für rege Diskussionen. Auf der Facebookseite der SZ Löbau und im Internet spalten sich zu dieser Ausstrahlung die Meinungen der Kommentatoren. Im Fernsehbeitrag geht es um den angeblichen „Niedergang von Löbau“ inklusive Einblendungen von einer Beerdigung, Bildern von leeren Geschäften oder auch Abrissarbeiten von Wohnblöcken in Löbau Ost.

Gezeichnet wird das Bild einer Stadt, von der man nun annehmen könnte, dass die Lichter längst aus seien. Die Initiative „Löbau lebt“ erklärt die Stadt aber ganz und gar nicht für tot, sondern hat sich zum Ziel gesetzt, sie zu beleben. René Seidel, 29 Jahre alt und Mitinitiator der Initiative, erklärt, wie er das Ganze sieht.

Herr Seidel, ein bekannter Fernsehsender war in Löbau vor Ort. Damit war vielleicht bei einigen Protagonisten die Hoffnung verbunden, Löbau überregional gut darstellen zu können. Das Gegenteil ist der Fall. Wie denken Sie über den Spiegel TV Beitrag?

Da ist die eine Seite, dass wir gar nicht mitbekamen, dass ein Fernsehteam unsere Stadt besuchte. Über die Dreharbeiten wurde nicht öffentlich informiert. Hätten wir die Möglichkeit bekommen, uns einzubringen, wäre vielleicht unsere Sichtweise zur Sprache gekommen. Ob die dann im Beitrag eine Rolle gespielt hätte, bleibt fraglich. Die andere Seite: Der Beitrag spiegelt kein reales Bild wider. Das Gefühl kommt auf, dem Redaktionsteam wäre wichtig gewesen, ein Klischee des angeblich „typischen“ resignierten Ostens zu bedienen. Es scheint mittlerweile bei manchen Medien hip zu sein, den Osten Deutschlands als grau, dunkel und voller AfD-Wähler darzustellen. Und dieses Bild stimmt einfach nicht.

Fühlt sich die Initiative „Löbau lebt“ nun selbst irgendwie resigniert? Oder stachelt dieser TV-Beitrag eher an, sich weiter für die Leute in der Stadt und die Stadt selbst zu engagieren?

Wir hier vor Ort wissen, dass dieser Beitrag nicht die Wirklichkeit darstellt. Es gibt in und um Löbau so viele Leute, Initiativen und Vereine, die sich schon fast täglich dafür einsetzen, dass bei uns was los geht. Ich denke da beispielsweise an das Straßen- und Familienfest, das Stadtfest – welches im Übrigen trotz umfangreicher Straßenbauarbeiten in kleinerer Form durchgezogen wurde – oder den „Lebendigen Adventskalender“, bei dem Händler und Vereine mitwirken. Natürlich werfen wir nicht das Handtuch und engagieren uns weiter.

Wie kann es gelingen, künftig unsere Region in ein besseres Licht zu rücken?

Es ist ja nicht so, dass es gar keine Probleme gebe. Die gehören natürlich ebenfalls immer mit angesprochen. Und diese Probleme haben andere Städte ebenfalls. Es kann allerdings gelingen, wenn die Kommunen der Region ihre Kräfte gemeinsam bündeln, dass man da besser vorankommt. Das gilt für den wirtschaftlichen Bereich ebenso, wie für die touristische Vermarktung. Wir gehören mit Löbau zur Oberlausitz und zum Sechsstädtebund. Da gibt es große Chancen für eine bessere gemeinsame Imagebildung für die ganze Region. Das hilft uns allen viel mehr weiter als Eigenbrötlerei.

