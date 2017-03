„Das ist keine Wählertäuschung“ Der SPD-Eintritt von Alexander Ahrens sorgt noch immer für Aufregung. Doch ein Politikexperte rät zur Gelassenheit.

Bereits im September hatte Oberbürgermeister Alexander Ahrens am Tisch von SPD-Chef Martin Dulig Probe gesessen. Im Rahmen der bekannten Küchentisch-Tour hatten sich der damals noch parteilose Rathauschef und der Vorsitzende der sächsischen Sozialdemokratie den Fragen, Anregungen und der Kritik der Bautzener gestellt. © Archivfoto: Uwe Soeder

Der Streit war programmiert: Nach seinem Eintritt in die SPD hat Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens eine kontroverse Debatte vom Zaun gebrochen. Von Wählertäuschung spricht jetzt ein Teil seiner bisherigen Unterstützer. Eine Kritik, die der Rathauschef unterdessen energisch zurückweist. Rein rechtlich steht der Bautzener OB mit seinem Schritt auf der sicheren Seite. Und: Der politische Lagerwechsel ist keineswegs unüblich, wie etliche andere Beispiele aus der Region belegen.

Erst Ende Februar hatte der bis dahin parteilose Alexander Ahrens erstmals öffentlich mit einem Eintritt bei den Sozialdemokraten kokettiert. Der Vollzug folgte bereits in der vergangenen Woche. Der Politiker will eigenen Worten zufolge die Parteiendemokratie stärken. Das Bürger Bündnis Bautzen (BBBz) und Teile der Linken zeigten sich hingegen enttäuscht. Im Dreierbündnis mit der SPD hatten die politischen Lager Alexander Ahrens vor zwei Jahren ins Rennen um die Wahl zum Oberbürgermeister geschickt. Als „unparteilichen“ Kandidaten, wie BBBz-Vertreter explizit betonen und nun die Glaubwürdigkeit von Alexander Ahrens infrage stellen.

Rechtlich nichts falsch gemacht

Aus rechtlicher Sicht hat Alexander Ahrens nichts falsch gemacht. Denn kein Gesetz verbietet einem Politiker, die Partei zu wechseln, ein- oder auszutreten. Entsprechend hat auch die für Bautzen zuständige Rechtsaufsichtsbehörde – das ist in diesem Fall die Kreisverwaltung – nichts zu monieren. „Die Entscheidung eines Bürgermeisters, im Laufe seiner Amtszeit Mitglied einer Partei zu werden, berührt die Gültigkeit seiner Wahl als Bürgermeister nicht“, stellt Sprecherin Sabine Rötschke klar.

Zumal Alexander Ahrens nicht der erste Politiker in der Oberlausitz ist, der nach einer Wahl sich zu einer neuen politischen Heimat bekannt hat. Bereits vor etlichen Jahren waren der Neschwitzer Bürgermeister Gerd Schuster und der Malschwitzer Rathauschef Matthias Seidel jeweils in die CDU eingetreten – obwohl sie zuvor ebenfalls als unabhängige beziehungsweise parteilose Kandidaten losgezogen waren. Auch der Bürgermeister von Obergurig, Thomas Polpitz, war einst für eine unabhängige Bürgerbewegung angetreten – und Ende 2012 zu den Christdemokraten gewechselt.

Ein kleines Geschmäckle

Weitere Beispiele finden sich im Kreistag. Als Mitglied der Linkspartei war der Arnsdorfer Sven Scheidemantel 2014 ins Gremium gewählt worden. Ein reichliches Jahr später trat er aus, wechselte zunächst als Parteiloser in die SPD-Fraktion und trat schließlich den Sozialdemokraten bei. Bekannt ist auch der Fall Maik Förster. Der Oberlichtenauer war Mitglied der CDU, schloss sich dann dem Bündnis „Arbeit, Familie, Vaterland“ von Henry Nitzsche an und sitzt inzwischen ohne Parteibuch wieder in den Reihen der Unionsfraktion. Aktuell überlegt Maik Förster sogar, erneut in die CDU einzutreten. „Unsere Demokratie funktioniert ja nur, wenn in den Parteien vor Ort mitgearbeitet wird“, sagt Maik Förster – der die Entscheidung von Alexander Ahrens deshalb ausdrücklich begrüßt.

Dass die politischen Parteien in der Region Stärkung brauchen, bestätigt auch der bekannte Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Ein Fall von Wählertäuschung, wie Alexander Ahrens vorgeworfen wird, erkennt er nicht. „Wenn er sich im Wahlkampf bewusst überparteilich präsentiert hat, hat das natürlich ein kleines Geschmäckle“, sagt der Experte. Anderseits habe er sich jetzt lediglich für eines der ihn unterstützenden Lager entschieden. „Ich sehe da keine Wählertäuschung. Das ist unproblematisch“, erklärt Werner Patzelt.

Alexander Ahrens hatte angekündigt, „ein unabhängiger Geist“ in der SPD bleiben zu wollen und die Arbeit in der Partei kritisch begleiten zu wollen. Sachsens SPD-Chef Martin Dulig äußerte sich bereits positiv über den Eintritt. Damit stellt die SPD inzwischen in der Hälfte der zehn größten Städte Sachsens den Bürgermeister.

