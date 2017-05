„Das hat uns zusammengeschweißt“ Sachsens FDP schöpft Hoffnung. Ihr Vorsitzender schließt sogar eine überraschende Koalition nicht aus. Intern gibt es Wirbel.

Holger Zastrow steht seit 1999 an der Spitze der Sachsen-FDP. Das NRW-Wahlergebnis freut ihn. Am Samstag will er wieder Parteichef werden. Der 48-Jährige rechnet aber mit Gegenkandidaten. © René Plaul

Dresden. Sich selbst auf die Schippe nehmen kann er. „Es ist ja schon ein Weilchen her“, dass er hier gewesen sei, sagt Sachsens FDP-Chef Holger Zastrow und bedankt sich am Montag bei der Landespressekonferenz, dass auch er neben anderen Parteivertretern in dem Saal im Landtag ein Statement zur NRW-Wahl geben kann.

Vor drei Jahren sind die sächsischen Liberalen, die in der damals einzigen schwarz-gelben Regierung saßen, deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Geblieben ist Zastrow, der trotz interner Unruhe als Landeschef bestätigt wurde. „Unfassbar glücklich“ sei er, sei die ganze Partei über die Erfolge in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Nun sei das Ziel die Rückkehr in den Bundestag im Herbst. Die Abwahl vor vier Jahren habe nicht nur schlechte Effekte, sondern intern eine gewisse Demut erzeugt. „Das hat uns auch zusammengeschweißt“, sagt Zastrow.

Sollte das gelingen, will er den Erfolg von Sachsen aus genießen. In Bundesgremien ließ sich der 48-Jährige unlängst nicht mehr wählen. Er habe drei Berufe, sagt der Chef einer PR-Agentur, der zudem Weihnachtsmärkte in der Region und ein Ausflugslokal betreibt. Zudem sitzt der Dresdner im Stadtrat seiner Heimatstadt. Das alles halte ihn in Sachsen. Im Übrigen sei man auf Vorstandsklausuren von „vielen alten Männern umgeben“.

Zastrow lacht und ist sichtlich gut drauf. Doch er überspielt nicht, dass es in der Landes-FDP Auseinandersetzungen gibt. Am Samstag trifft sich die Partei zur Vorstandswahl. Zastrow, der seit 1999 an der Spitze steht und die Liberalen nach zehnjähriger Abstinenz 2004 in den Landtag führte, tritt wieder an. „Ich rechne mit Gegenkandidaten“, sagt er. Das zeigt, dass der Langzeitvorsitzende nicht unumstritten ist. Ein möglicher Gegenkandidat ist Parteivize Robert Malorny, der sich dazu bislang nicht öffentlich äußert.

Neben persönlichen Befindlichkeiten ist es vor allem die uneinheitliche Haltung zu populistischen Bewegungen wie Pegida, die für Auseinandersetzungen sorgt. FDP-Politiker wie Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert gehen auf Distanz. Aus dem Landesverband hört man abgrenzende Worte seltener, in der Stadtratsfraktion ebenfalls. Das erzürnt den Parteinachwuchs, der sich mehr Liberalität und Weltoffenheit wünscht. Auch das angeblich Bodenständige und die Abgrenzung vom Berufspolitikertum bringen Zastrow nicht nur Applaus – schwingt doch darin, ob gewollt oder nicht, ein Hauch von Elitenverachtung mit. Anderseits gilt der Parteichef als mitreißender Redner mit einem guten Riecher für Stimmungen.

Rund 2 800 Mitglieder hat die Sachsen-FDP nach den Worten ihres Vorsitzenden. Zumindest in den Städten wachse sie. In Leipzig erzeugte die Partei unlängst Schlagzeilen, als sich ihre drei fraktionslosen Stadträte, darunter Ex-Wirtschaftsminister Sven Morlok, mit einem Piraten und einem früheren Mitglied der Linksfraktion verbündeten – zur Fraktion Freibeuter.

An der kommunalen Verankerung der Partei ändert das nichts. Zastrow strebt den Wiedereinzug in den Landtag 2019 an. Klappt der, kann er sich sogar ein Bündnis mit den Grünen vorstellen, falls Personal und Inhalte passen. Zudem teilt der FDP-Chef einen Seitenhieb gegen die AfD aus. Er kritisiert, dass die Partei einen Kandidaten 2014 von der Liste gestrichen hat und dass der Wahlprüfungsausschuss des Landtags so lange zur Prüfung benötigt. Zweieinhalb Jahre – das gehe gar nicht.

zur Startseite