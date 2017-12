Das bittere Bild eines Sexualstraftäters Kaum kam Andy S. aus der Haft, verging er sich erneut an Kindern. Nun droht dem 32-Jährigen Sicherungsverwahrung.

Blass, fast milchgesichtig, die Schultern hängend, den Kopf in die Hände vergraben: Zusammengesunken sitzt Andy S. am Mittwochmorgen im Saal 14 des Leipziger Landgerichts. Die Scham über seine Verbrechen ist dem 32-Jährigen anzusehen. Kein Wunder. Die Anklage, die Oberstaatsanwältin Heike Poganiatz ihm gegenüber vorträgt, zeichnet das bittere Bild eines notorischen und brutalen Sexualstraftäters: Ein junger Mann, der sich immer und immer wieder an kleinen Kindern vergangen hat. 67 Fälle werden ihm vorgeworfen, teils schwerer Missbrauch, dazu Vergewaltigungen, Körperverletzungen und Nötigungen.

Vermutlich waren es noch mehr Vorfälle, als die, die in den Akten der Ermittler stehen. Dabei war der Wiederholungstäter gerade erst wegen ähnlicher Delikte aus dem Gefängnis in Waldheim entlassen worden – nach erfolglosen Bemühungen in der Sozialtherapeutischen Abteilung.

Schon vor fast zehn Jahren, im März 2008, hatte das Landgericht Zwickau den jungen Mann aus Schlema wegen 21 schweren und 17 weiteren Fällen des Missbrauchs von Kindern verurteilt. Hinzu kam noch der Besitz von Kinderpornografie. Damals lautete die Strafe für Andy S. sechs Jahre und neun Monate Haft. Nach fünfeinhalb Jahren, im September 2013, kam er wieder freien Fuß. Doch kurz danach schlug er laut der Anklage erneut zu. Fast immer waren seine Opfer demnach die Kinder seiner aktuellen Freundinnen. Mädchen wie auch Jungs, zwischen fünf und zehn Jahren alt. Wenn die Mütter nicht Zuhause waren oder wenn sie schliefen, begrapschte und erniedrigte er sie, rieb sich an ihnen, zwang sie zu vielen Arten von Sex, tat ihnen weh und zeigte ihnen Pornos von seinen Vorstellungen.

Einmal allerdings, am 27. Oktober vorigen Jahres, war es anders: An dem Tag soll Andy S. auf offener Straße ein unbekanntes Mädchen angegriffen haben. Frühmorgens auf dem Weg zur Schule zerrte er die Zehnjährige hinterrücks in ein Gebüsch, bedrohte, verletzte und missbrauchte sie. Dann sagte er laut der Anklage zu ihr, sie dürfe davon niemandem erzählen: „Ich weiß, wo du wohnst!“ Das Mädchen erzählte es dennoch: Die DNA-Spuren, die der Mann bei dem Übergriff hinterließ, haben ihn letztlich überführt – allerdings erst acht Monate nach der Tat. Am 23. Juni dieses Jahres wurde er erneut verhaftet und sitzt seither hinter Gittern.

Für Kritik an der Justiz sorgte indes die Art der Fahndung nach dem Täter: Ein Phantombild, das am Tag nach dem Überfall auf der Straße zusammen mit dem betroffenen Mädchen erstellt worden war, sei nur für Zeitungen, Fernsehen und Fahndungssendungen wie „Kripo live“ im MDR freigegeben gewesen, aber nicht fürs Internet – aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Der Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft, die die Fahndung beim Leipziger Amtsgericht beantragt hatte, wies Vorwürfe gegen das Vorgehen allerdings zurück. Die Behörden seien davon ausgegangen, dass sich der Täter in Leipzig aufhalte, eine Internetfahndung sei daher nicht notwendig gewesen, sagte ein Sprecher auf SZ-Nachfrage. Zudem hätten sich die Redaktionen ohnehin nicht an die Auflagen gehalten, sondern das Phantombild trotzdem auf ihren Internetseiten gezeigt.

Nun ist gut möglich, dass der Rückfalltäter für sehr viele Jahre nicht mehr freikommt. Die Kammer des Landgerichts könnte Andy S. nach der regulären Haftstrafe auch in Sicherungsverwahrung schicken, heißt es. Geständig ist er jedenfalls. Sowohl bei seiner Verhaftung durch die Polizei im Juni als auch in den psychiatrischen Begutachtungen hatte er sich ausführlich zu seinen Verbrechen geäußert. Er wird dies, kündigte er an, im Prozess noch einmal tun: „Ich möchte aussagen.“ Damit könnte er den Kindern einen Auftritt vor Gericht ersparen und zugleich seine Strafe mildern. Wie so oft in solchen Fällen ist der mutmaßliche Täter wohl zugleich Opfer: Sein Mandant sei in seiner Kindheit sowohl in der Familie als auch darüber hinaus selbst heftigem Missbrauch ausgesetzt gewesen, sagte Anwalt Malte Heise der SZ am Rande der Verhandlung.

Im Prozess werden alle betroffenen Kinder von Nebenklage-Anwältinnen vertreten. Sie drängen darauf, dass die Kinder nicht mehr als Zeuge vor Gericht auftreten müssen. Auch der Vorsitzende Richter Norbert Göbel legte Andy S. nahe, sich über die Feiertage noch einmal länger Gedanken über die umfangreiche Anklage zu machen. Was der mutmaßliche Täter zu all den Vorwürfen und zu seiner Lebensgeschichte zu sagen hat, will er dem Gericht dann voraussichtlich am 1. Februar erzählen, kündigte sein Anwalt an.

