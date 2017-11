Das Ausmaß der Hölle Antisemitismus wird in Schulen zu einem Problem. Die Geschichte des Holocaust-Überlebenden Solly Ganor soll aufwecken.

An acht sächsischen Schulen haben der Schauspieler Thomas Darchinger und der Komponist Wolfgang Lackerschmid die Geschichte des Holocaust-Überlebenden Solly Ganor aufgeführt, hier am Dresdner Vitzhum-Gymnasium. © Thomas Kretschel

Laut und eisig ist die Dunkelheit. Die Kleidung durchweicht, der Proviant gestohlen. Trotz Erschöpfung kein Gedanke an Schlaf. Das gierige Bellen der Dobermänner, die Schüsse der Gewehre. Ist er als Nächster dran? Jeden kann es treffen, ein falscher Blick genügt. Blutige Bahnen liegen seit Sollys Abreise aus dem Lager hinter ihm, Hunderte säumen den zurückgelassenen Weg. Tot. Sie waren nicht die Geiseln einer kriminellen Bande. Das Morden war legal, geplant, befohlen. Jene Wanderungen, später als die Todesmärsche von 1945 bekannt. Eine Vergangenheit, deren abschreckende Wirkung bis in alle Ewigkeit trägt?

Ein komfortabler Trugschluss, fürchten Schauspieler Thomas Darchinger und Jazz-Komponist Wolfgang Lackerschmid. Ein Wimpernschlag der Geschichte kann genügen. Darchinger und Lackerschmid kämpfen mit einer außergewöhnlichen Geschichtsstunde für die Erinnerung, diesmal vor mehr als 100 Neuntklässlern des Dresdner Vitzhum-Gymnasiums.

Seit 15 Jahren ziehen sie immer wieder durch Deutschland, konfrontieren ihre Zuhörer mit der düsteren Erzählung des jüdischen Holocaust-Überlebenden Solly Ganor. Gerade waren acht sächsische Schulen dran, Schirmherr des Projekts ist Kultusminister Frank Haubitz.

Der Vater, eine jämmerliche Kreatur

Ihr Blick – entsetzt, verärgert, er kann doch nur lügen. Solly entgeistert: „Wie konnten die Deutschen noch immer an die Propaganda glauben?“ Ein späterer Abschnitt im Buch. Die Fahrt nach Landsberg am Lech, Juden müssen eine unterirdische Fabrik aufbauen. Ein gewaltiger Schlund mit Stahlskeletten und wuchtigen Betonschläuchen, dazwischen Tausende Skelettmenschen in gestreiften Anzügen, geprügelt von wuchtigen SS-Aufsehern. „Untermenschen“, nennen sie die, die für sie schuften. Sollys Kollege entdeckt seinen Onkel. Er will ihn vor den Schlägen retten, sie stürzen in die Tiefe.

Nicht alle applaudieren

Mit geschlossenen Augen erwartet der Junge den Kugelregen, als ein Panzer ihn im Wald erwischt. Es kommt anders. „You’re free, kid“, sagt ein amerikanischer Soldat. Du bist frei, Kind. Die Schokolade des Retters kann er nur langsam verdauen. Das bittere Happy End, die historische Realität. „Juden wurden zum Feindbild erklärt, weil es einfach war. Die Menschen wollten einfache Antworten auf komplexe Probleme in der Welt“, sagt Darchinger. „Ähnlich wie heute. Wir nehmen die Demokratie zu selbstverständlich hin, denken, andere würden es regeln.“

Was können Schüler tun? „Mutet euch die Gedanken Andersdenkender zu, jeder hat auf irgendeine Weise eine Vision vom besseren Leben. Das Unterschiedliche an euch ist immer ein Gewinn.“ Darchingers letzter Appell. Nicht alle applaudieren, die meisten aber schon.

