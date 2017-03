Damit der Job erst gar nicht verloren geht Arbeitsämter sollen künftig ein ganzes Arbeitsleben lang beratend zur Seite stehen – vorerst in einem Modellprojekt.

© Symbolfoto: dpa

Zur Mittagszeit dröhnt durchs Leipziger Arbeitsamt der schrille Gitarren-Sound einer Rockband. Sie nennt sich „Ganz normal anders – GNA“, es sind Schüler des Landesbildungszentrums für Körperbehinderte in Halle. Jonas Klaus, der Sänger mit Strubbelhaaren und Basecap, röhrt „I’m gonna fight ’em all“ – Ich werde sie alle bekämpfen. Er macht seine Sache gut. „Der kann doch was“, sagt zufrieden Detlef Scheele, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, der die Mammutbehörde im April von Noch-Chef Frank-Jürgen Weise übernehmen wird. „Wenn wir diesen jungen Mann nicht ausbilden können, haben wir etwas falsch gemacht.“

Scheele, 60, SPD-Mann und bis 2015 Hamburger Sozialsenator, ist am Donnerstag nach Leipzig gereist, um dort sein neues, bundesweites Modellprojekt vorzustellen: Die „Lebensbegleitende Berufsberatung“. Gemeint ist nicht etwa, einen Förderschüler 50 Jahre lang bis zur Rente an die Behörden-Hand zu nehmen. Es geht darum, Schüler schon ab der siebten Klasse in Berufsfragen zu unterstützen. „Bisher hatten wir dafür keine Ressourcen“, sagt Steffen Leonhardi, Leiter der Leipziger Arbeitsagentur. Künftig könnten allein in Leipzig in jedem Jahrgang mindestens 3 000 Schüler von den neuen Beratern profitieren.

Und es geht darum, für Berufstätige mehr Weiterbildungen zu organisieren und sie in Fragen zu Bildung, Arbeit, Studium und berufliche Neuorientierung zu beraten. Scheele spricht vom angelernten Lagerarbeiter, der plötzlich mit sich selbst organisierenden Regalen in der Industrie 4.0 konfrontiert ist und etwas dafür tun muss, seinen Job nicht zu verlieren. „Die lebensbegleitende Berufsberatung soll dazu beitragen, dass Arbeitslosigkeit gar nicht erst entsteht“, sagt Scheele. „Wir wollen weg von der karitativen Kriseninterventionsbehörde.“ Junge Menschen sollten nicht ohne Ausbildung ins Berufsleben einsteigen, Beschäftigte Umbrüche im Job ohne Arbeitslosigkeit meistern können. „Wir wollen zum Lotsen durch alle Situationen des Berufslebens werden“, beschreibt der künftige BA-Chef in Leipzig sein Credo. Die lebensbegleitende Berufsberatung ist damit die Antwort der Arbeitsagentur auf die Digitalisierung der Arbeitswelt. „Geld ist genug da“, sagt Scheele. Dieses Jahr stehen allein in Sachsen 160 Millionen Euro für Qualifizierungen bereit, 20 Prozent mehr als voriges Jahr, betont Klaus-Peter Hansen, Sachsen-Chef der Arbeitsagentur.

Für das Modellprojekt wurden nun allein in Leipzig mehr als 30 neue, speziell geschulte Mitarbeiter bei der Bundesagentur eingestellt. Weitere 80 sind es in Düsseldorf und Kaiserslautern. Nach der Erprobung soll das Projekt bundesweit etabliert werden. Sachsen gehört neben Bayern allerdings zu den Bundesländern, die kein Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern für Weiterbildungen haben. Dieses Manko will die SPD noch in dieser Wahlperiode beheben. „Wir werden das Thema“, kündigt Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs der SZ an, „wieder auf die Agenda setzen.“ Die Anforderungen an Arbeitnehmer und der Qualifizierungsbedarf würden weiter steigen. Größte Herausforderung im Freistaat sei es, Fachkräfte in Sachsen zu halten. Verhandlungen mit der CDU müssten jetzt zeigen, so Brangs, ob die Landesregierung die Gesetzeslücke schließt. Deren Kultusministerin Brunhild Kurth lobt indes zunächst das neue Beratungsprojekt. Sie hoffe darauf, dass Berufsberater künftig schon in die 7., 8. und 9. Klassen kommen. „Wir brauchen nicht noch mehr Studierende“, so Kurth, „wir brauchen Facharbeiter.“

