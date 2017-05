Colmnitzer Jugendclub klaut Höckendorfer Maibaum Noch ehe der Baum stand, war er weg. Es gab ein Happy End, doch das hatte seinen Preis.

zurück Bild 1 von 2 weiter 25 Mitglieder des Jugendclubs Colmnitz kaperten den Höckendorfer Maibaum und trugen ihn zum Ortsausgang. © privat 25 Mitglieder des Jugendclubs Colmnitz kaperten den Höckendorfer Maibaum und trugen ihn zum Ortsausgang.

Der Maibaum in Höckendorf konnte am Sonntag planmäßig aufgestellt werden. Danach sah es anfangs gar nicht aus.

Angst, dass der Maibaum gestohlen werde, habe er keine, denn der Höckendorfer Baum sei einfach zu groß – das waren die Worte von Roman Grimmer, Leiter der Höckendorfer Ortswehr, in der SZ vom 27. April. Darauf kam eine Reaktion, mit der wohl niemand gerechnet hatte, wie sich herausstellen sollte. Denn der Maibaum war weg, noch ehe er stand. „Wir haben das gelesen und die Herausforderung angenommen“, erklärt dazu ein Mitglied des Jugendclubs Colmnitz, das nicht namentlich genannt werden möchte.

Gemeinsam hätten sie sich einen Plan zurecht gelegt. Samstagnachmittag, also am 29. April, fuhren ein paar der Jugendlichen nach Höckendorf, um dort die Lage vor Ort zu erkunden. Der Baum habe vor der Ortsverwaltung gelegen, zwei Autos standen – wohl zur Sicherheit – darüber. Von Wachen war weit und breit keine Spur, alles schien ruhig, berichtet der Jugendliche. „Wir sind dann um zwei Uhr in der Nacht wieder nach Höckendorf gefahren.“

Vom Sportplatz aus zogen die Colmnitzer dann vorsichtig in Richtung Ortsmitte. Um nicht unnötig Aufmerksamkeit zu erregen, klebten die Jugendclubmitglieder die drei Bewegungsmelder an der Gemeindeverwaltung mit Klebeband ab. Zu fünft hätten sie anschließend versucht, den Baum unter den Autos hervorzuholen, was ihnen schließlich auch gelang. „Insgesamt waren wir etwa 25 Leute. Wir haben den Baum dann in Richtung Dorfhain zum Ortsausgang getragen.“

In dem nahe gelegenen Waldstück wurde der Baum dann versteckt. Gegen 6 Uhr kehrten die Jugendlichen in den Jugendclub zurück und warteten. „Wir haben an einem der Autos einen Hinweis hinterlassen.“ Der Flyer für eine Veranstaltung des Jugendclubs lag zerschnitten in einem Umschlag zusammen mit der Forderung, den Baum erst gegen vier Fässer Bier wieder herauszugeben.

Die Höckendorfer wollten den Baum schließlich zurück, nicht ohne mit den Colmnitzern noch über die geforderte Auslöse zu verhandeln. Denn streng genommen habe der Baum die Ortsgrenze nicht passiert, so wie es der Brauch eigentlich vorsieht. „Unter Schmerzen haben die Colmnitzer den Baum dann zum zweiten Mal auf die Schulter genommen“, sagt Roman Grimmer, „und gemeinsam mit den Höckendorfern zurückgetragen.“ Denn auch das war Teil der Abmachung. Dort wurde dann auch das ausgehandelte Fass Bier übergeben. Ob es im kommenden Jahr eine Gegenaktion gibt, ließ er offen.

zur Startseite