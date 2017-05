CDU-Stadtverband distanziert sich von Stadtrat Die Facebook-Äußerungen von Jörg Schlechte zum Literaturfest könnten Konsequenzen haben.

„Unter Sachsen“ – dieses Buch sorgt in Meißen für allerhand Streit und Ärger. © PR

In die Diskussion um eine Buchvorstellung auf dem Literaturfest Meißen hat sich nun auch der CDU-Stadtverband eingebracht. Die Vorsitzende Bianca Wunderwald schreibt in einer Mitteilung vom Donnerstag, der Vorstand distanziere sich eindeutig von Äußerungen des Mitglieds der CDU-Stadtratsfraktion Jörg Schlechte. Dieser hatte über die Lesung des Sammelbandes „Unter Sachsen“ von Tagesspiegel-Redakteur Matthias Meisner in den vergangenen Tagen unter anderem geschrieben: „Dieser Dreck wird mit Sicherheit nicht in unserem Rathaus gelesen“ und „Diese Veranstaltung wird, wenn sie durchgeführt wird, ein Zeichen setzen.“ Schlechte sowie Mitglieder von AfD und ULM kritisieren das Buch als linkes Sachsen-Bashing, das im Ratssaal nichts zu suchen habe.

Gleichzeitig schreibt Wunderwald, es sei „jedem Bürger unbenommen, persönlich die Auswahl der gelesenen Bücher und deren Präsentation zu kritisieren oder die Besetzung eines Diskussionspodiums als unausgewogen zu erachten“.

Schlechtes Äußerungen beurteile die Stadtratsfraktion angesichts des laufenden Parteiausschlussverfahrens gegen ihn als „provokativ und uneinsichtig“. Zu den Konsequenzen werde sich der Vorstand des Stadtverbandes und der Stadtratsfraktion auf der nächsten Sitzung beraten.

Schlechte ist auf Facebook schon häufiger durch fragwürdige Äußerungen aufgefallen. So bezeichnete er die anonymen Macher der antirassistischen Seite „Meißen Watch“ zum Beispiel als „Dreckszecken“. Anfang März wurde nach einem weiteren Posting das Parteiausschlussverfahren gegen ihn in die Wege geleitet. Der Stadtrat hatte über ein Foto, das die CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge mit zwei Muslimas zeigt, geschrieben: „Wenn die Provokationen mit dahergelaufenen Kopftuchmädchen nicht aufhören ... werde ich mir Antworten vorbehalten.“

Auf SZ-Anfrage erklärte Schlechte seine Motivation zu den Aussagen über die Buchvorstellung. Das Buch sei der Stadtverwaltung bei der Beantragung des Termins nicht bekannt gewesen. Er selbst habe es sich mittlerweile gekauft und zu lesen begonnen. Die Podiumsdiskussion halte er für unausgewogen und eine „einseitige Betrachtung“ des Buches. „In dem Fall bin ich nicht in erster Linie CDU-Mitglied, sondern ein gewählter Stadtrat und damit Teil der Verwaltung.“

Da er „aus bestimmten Kreisen“ Ankündigungen zur Veranstaltung gehört habe, habe er Sicherheitsbedenken. Es gebe Leute, die „Remmidemmi machen“ wollten. „Der zweite Punkt ist, dass wir auch andere nicht in diesem Saal haben wollen, die dann die Nutzung einklagen könnten.“ Am Montag solle es ein Gespräch zwischen Stadtverwaltung und Veranstalter geben.

zur Startseite