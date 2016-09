CDU-Mann Sebastian Fischer verteidigt Sachsen

Sebastian Fischer sitzt für die CDU im Landtag. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die Medien seien nach den Vorfällen in Bautzen „über Sachsen hergefallen“. Diesen Vorwurf hat jetzt der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer aus Großenhain in der in Berlin erscheinenden rechtskonservativen Zeitung „Junge Freiheit“ erhoben. Einseitig sei behauptet worden, „ein rechter Mob marschiert, der Rassismus triumphiert, die Union ist Schuld, jeder Ausländer ein Waisenknabe und die Polizei rassistisch oder zumindest mitverantwortlich.“

Die Wahrheit sei dabei auf der Strecke geblieben, so Fischer, der auch weinbaupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag ist.

Sachsen als „Kaltland“ zu verunglimpfen, verfestigt nach Ansicht des 34-Jährigen den Frust. Besser fände er es, die Gräben zu überwinden. Im Gegensatz zu den Vorfällen während der Silvesternacht in Köln habe die Polizei in Bautzen auf Transparenz gesetzt, so Fischer.

Recht und Gesetz würden in Deutschland für alle gelten, schließt Fischer seinen Kommentar. (SZ/pa)

