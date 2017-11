CDU-Fraktion streitet über Geld für Lehrer und schnelles Internet Die Abgeordneten beraten drei Tage lang hinter verschlossenen Türen. Das Ergebnis macht etwas ratlos.

Drei Tage rührte sich Sachsens CDU-Landtagsfraktion nicht vom Fleck. Bis einschließlich Freitag war man diese Woche gemeinsam ins thüringische Zeulenroda gereist, um sich dort „mit Zukunftsfragen zu beschäftigen“, wie der Fraktionsvorsitzende Frank Kupfer das Ziel der Herbst-Klausurtagung zusammenfasste.

Um es vorab zu schreiben: Das offizielle Ergebnis der großen Beratungsrunde dürfte die Öffentlichkeit etwas ratlos zurücklassen. Keine neuen Projekte, keine geänderten Zahlen, dafür ein kurz gefasstes Eckwertepapier. Die CDU-Fraktion, so ist darin zu lesen, wolle Sachsen auch künftig voranbringen – vor allem bei Kitas, Schulen und Hochschulen, den Krankenhäusern, Straßen und Verkehr, bei Polizei und Justiz sowie beim Breitbandausbau und Hochwasserschutz. Dazu wolle man an der überdurchschnittlichen Investitionsquote festhalten. Nötig für alles sei aber ein starker Staat, weshalb der Landeshaushalt für 2019/2020 „eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern“ vorsehen müsse. Die Grundlage dafür – womit wohl die künftige Zahl der Landesbediensteten gemeint sein dürfte – müssten „das derzeit beschlossene Arbeitsvolumen bilden sowie die Aufgabenstellungen, die sich aus Generationenwechsel und demografischem Wandel ergeben“. Konkret geht jedenfalls anders.

Doch statt einer Erklärung zur Erklärung folgen in dem Papier nur noch die Hinweise, dass man sich weiter für starke Landkreise, Städte und Gemeinden einsetzt und wie bisher jedes Jahr mindestens 75 Millionen Schulden tilgen will. Kupfer selbst sprach in der abschließenden Pressekonferenz von „Selbstverständlichkeiten“.

Einige CDU-Abgeordnete gaben sich am Ende dennoch optimistisch. In Zeulenroda seien ein paar Türen aufgestoßen worden, verteidigen sie sich. Für Außenstehende wäre das nur nicht sofort sichtbar. Gemeint ist die heftige Auseinandersetzung zwischen Befürwortern eines weiter rigiden Sparkurses und jenen, die mehr Geld einfordern, um die Probleme in den Schulen und beim Thema Sicherheit sowie bei der medizinischen Betreuung oder den Verkehrsverbindungen im ländlichen Raum zu lösen. Dinge, die viel zusätzliches Geld erfordern. Letztere argumentieren nun, die Erklärung sei ein Teilerfolg, weil dafür nirgends Grenzen festgelegt wurden. Die ausstehenden Debatten zu den Details dürften für die Fraktion dennoch knifflig werden. So waren dem Vernehmen nach beide Lager in Zeulenroda zahlenmäßig ebenbürtig, die größte Gruppe stellten allerdings die in der Sache noch Unentschlossenen.

Fraktionschef: Kehrtwende unnötig

An Frank Kupfer war es, im Nachgang zu erklären, woran wohl am ehesten gerüttelt wird. Obwohl die Lehrerverbeamtung in Zeulenroda nicht offiziell auf der Tagesordnung stand, verwies er zuerst auf die akuten Personalsorgen wie im Bildungsbereich. Man müsse „mehr Köpfe finden, das Geld ist da“. Bei der Polizei soll es aber beim beschlossenen Plus von 1 000 Stellen bleiben. Viel nötiger sei dort ein neues Polizeigesetz, das die Befugnisse der Beamten erweitert. Leider, so mahnte er vorwurfsvoll, rede man mit dem Koalitionspartner SPD schon ein Jahr ergebnislos darüber. Und der bekam auch beim Breitbandausbau eine mit. Dafür sei der Wirtschaftsminister und SPD-Landesvorsitzende Martin Dulig zuständig. „Dann soll er mal was tun.“

Die nun wichtigste Aufgabe seiner Fraktion definierte Kupfer wie folgt: Man müsse den Ministerien Druck machen, weil sonst zu wenig passiere. Eine eigene Neuausrichtung sei trotz des geplanten Wechsels von Michael Kretschmer an die CDU-Spitze und dessen Wahl zum neuen Ministerpräsidenten nicht notwendig. „Das würde ja heißen, wir haben 27 Jahre eine falsche Politik gemacht.“ Trotz Fehlern wie beim Lehrpersonal sei es aber eine gute Politik gewesen.

Für Kretschmer, der alle Debatten vor Ort zurückhaltend verfolgte, gab es neben einer Streicheleinheit („Die Stimmung für ihn ist positiv, viele Bedenken sind durch Gespräche ausgeräumt.“) noch einen Rat. Der künftige Regierungschef wisse nun, wie die CDU-Fraktion tickt und auf welche Schwerpunkte man Wert legt. „Er wäre dann klug beraten, das auch umzusetzen.“

