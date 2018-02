CDU-Fraktion stimmt für Lehrer-Verbeamtung

Hoffentlich kommen die Mal zu Potte und drücken diesen Entschluss durch! Jetzt sind uns zu diesem Schulhalbjahr schon wieder viele ordentlich ausgebildete Leher verloren gegangen. Liebe SPD: Übrigens zahlt Sachsen bereits in der Praxis das Maximalgehalt welches für angestellte Lehrer möglich ist E13 Stufe 5 wie Berlin auch. Das ist zwar offiziell nicht beschlossen, ich weiß es aber von mehreren Freunden denen das angeboten wurde. Die Arbeiten jetzt aber in Thüringen und NRW als Beamte mit nur 20 statt 26 Unterrichtsstunden wie in Sachsen. Was also soll passieren 80000 Euro brutto und 19 Stunden in der Woche? Liebe SPD da wäre das Beamtenturm billiger und effizienter. Schluss mit dem rumgekasper! Ich will Unterricht für meine Kinder mit qualifizierten leuten!