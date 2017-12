CDU-Fraktion nicht mehr gegen Lehrer-Verbeamtung Ab kommendem Schuljahr könnten Neueinsteiger im sächsischen Schuldienst den Beamtenstatus bekommen. Eine Maßnahme, die zunächst für fünf Jahre gelten soll.

Sachsens Kultusminister Frank Haubitz will den Lehrerberuf in Sachsen durch Verbeamtungen attraktiver machen.

Dresden. Die CDU-Fraktion im sächsischen Landtag hat am Mittwoch in einer Sondersitzung die umstrittenen Pläne von Kultusminister Frank Haubitz (parteilos) zur Verbeamtung von Lehrern teilweise befürwortet. So sprachen sich die Abgeordneten mit großer Mehrheit dafür aus, dass die Staatsregierung prüfen soll, Neueinsteiger in den sächsischen Schuldienst zunächst innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zu verbeamten. Bedingung: Sie müssen Vollzeit arbeiten. Zusätzlich sollen Regelungen erarbeitet werden, durch welche die neuen Lehrer gezielt in den Regionen im Freistaat eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Nach drei Jahren soll die Maßnahme evaluiert werden, um später zu entscheiden, ob sie dauerhaft eingeführt wird. Bis zum 31. Januar 2018 soll die Staatsregierung ein entsprechendes Konzept vorlegen, über das die Regierungsfraktionen dann beraten wollen.

Laut CDU-Fraktionschef Frank Kupfer gab es bei der Abstimmung keine Gegenstimmen, aber mehrere Enthaltungen. Kupfer erklärte, seine Fraktion werde sich dafür einsetzen, dass die ersten Verbeamtungen rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres 2018/2019 möglich sind. Gleichzeitig kündigte er an, dass das Konzept der Staatsregierung auch Maßnahmen für eine bessere Bezahlung aller anderen Lehrer enthalten soll, die nicht verbeamtet werden.

Sachsen ist neben Berlin das einzige Bundesland, das seine Lehrer nicht verbeamtet. In einem Brief an die sächsischen Schulleiter hatte sich Haubitz Mitte November - am Tag seiner Vereidigung als neuer Kultusminister - für die uneingeschränkte Verbeamtung ab 2019 ausgesprochen. Dies sei notwendig, um im bundesweiten Wettbewerb um junge Lehrkräfte zu bestehen. (szo/dpa)

