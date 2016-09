CDU-Abgeordneter vor Anklage

Die Trunkenheitsfahrt des Dresdner Landtagsabgeordneten Christian Hartmann hat für den CDU-Politiker jetzt auch juristische Konsequenzen. So will die Staatsanwaltschaft Dresden gegen den 42-Jährigen öffentliche Klage erheben und hat deshalb beim Landtag die Aufhebung der Immunität von Hartmann beantragt. Der zuständige Ausschuss will am Donnerstag darüber entscheiden, bestätigte ein Parlamentssprecher auf Anfrage der SZ.

Christian Hartmann, der auch innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, war im Februar mit seinem Privatwagen im Dresdner Stadtzentrum von Polizeibeamten gestoppt wurden, nachdem er mit dem Auto einen Bürgersteig touchiert hatte und eines der Räder daraufhin Luft verlor. Eine erste Prüfung ergab bei dem Politiker einen Atemalkoholwert von 0,92 Promille.

Hartmann, der seit sieben Jahren im Landtag sitzt und selbst Polizist ist, räumte einen Tag später öffentlich seinen Fehler ein und sprach von einer „Dummheit“, die nicht hätte passieren dürfen. (SZ/gs/ale)

