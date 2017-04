Buslinie 308: Jetzt wird gehandelt Die Verantwortlichen haben erste Maßnahmen besprochen. Sie sollen schnellstmöglich umgesetzt werden.

Zweimal führte die Polizei im März um 7.21 Uhr in Radeburg an der Haltestelle „Tankstelle“ eine Kontrolle der Buslinie 308 durch. Während die Beamten beim ersten Mal keine Überfüllung feststellen konnten, waren beim zweiten Mal stolze 19 Personen zu viel im Bus. Nun sollen mehrere Maßnahmen für eine Entschärfung der Lage sorgen. © Thorsten Eckert

Die Buslinie 308 hat in den vergangenen Wochen für reichlich Ärger und Aufsehen gesorgt. Denn binnen von nur zwei Wochen führte die Polizei auf der Linie, die vor allem in den Morgenstunden von den Schülern der Radeburger Ober- und Grundschule genutzt wird, Kontrollen durch. Prüfte die Anzahl der Insassen. Bei der ersten Kontrolle war der Bus nicht überfüllt, bei der zweiten allerdings schon. Die Polizei hatte 99 Fahrgäste gezählt, überwiegend Schüler. Erlaubt waren maximal 80 Personen. Allerdings wurden schon wenige Stunden später Vermutungen geäußert, dass dieses Ergebnis bewusst manipuliert wurde. Ein Schreiben des Elternrates Jens Purschwitz, das Eltern und Schüler zur Nutzung des Busses am Tag der Kontrolle aufrief, war plötzlich aufgetaucht.

Doch unabhängig davon, ob das Ergebnis verfälscht wurde oder nicht – es soll sich nun etwas ändern. Nach langer Zeit! Denn bereits seit Jahren machen Eltern aus Großdittmannsdorf und Medingen darauf aufmerksam, dass die eingesetzten Busse zu klein sind und oft unpünktlich fahren. Mit dem Start des neuen Schuljahres hatte sich im vergangenen Jahr die Situation sogar noch verschärft, weil sowohl die Heinrich-Zille-Oberschule als auch die Grundschule Radeburg jeweils eine zusätzliche Klasse aufgemacht haben. Damit stieg auch die Zahl der Kinder, die mit der Linie 308 nach Radeburg fahren.

Monatelang haben die Elternvertreter und die Schulleiter der beiden Einrichtungen deswegen versucht, bei den Landkreisen Bautzen und Meißen, die gemeinsam für die Schülerbeförderung zuständig sind, größere Busse zu erwirken. Leider ohne Erfolg. Schließlich sahen sie keine andere Möglichkeit mehr, als die Polizei einzuschalten. Und dabei eben auch ein wenig zu mogeln, um zu beweisen, dass der Bus überfüllt ist. Ergebnis: Vertreter der beiden Landkreise, des Busunternehmens, die Schulleiter, mehrere Kreisräte sowie Elternvertreter haben sich nun gemeinsam an einen Tisch gesetzt, um die Situation zu besprechen und erste Maßnahmen in Angriff zu nehmen.

Und was soll sich ändern? Die Oberschule Radeburg prüft zunächst, ob zum neuen Schuljahr die erste Stunde um 8.10 Uhr beginnen kann – also fünf Minuten später. Das teilt Frances Lein, Sprecherin im Landratsamt Bautzen, auf Nachfrage der SZ mit. Zudem bereitet der Regionalverkehr Dresden (RVD), der für die Buslinie zuständig ist, ein Informationsschreiben vor. Denn bereits im Dezember 2016 habe das Unternehmen den Fahrplan geändert. Seitdem startet die Fahrt 711 fünf Minuten eher.

Diese Info sei bisher aber untergegangen. Beide Maßnahmen zusammen sollen gewährleisten, dass die Radeburger Oberschüler mit der Fahrt 711 pünktlich in der Schule ankommen. Denn oftmals hatte der Bus Verspätung, weshalb die Oberschüler die zeitigere Verbindung (die Fahrt 109) genutzt haben. Diese sei aber vorrangig für die Grundschüler geplant gewesen. Sprich: Sowohl Grund- als auch Oberschüler nutzen ein und denselben Bus, obwohl eigentlich zwei zur Verfügung standen. Die Folge waren ein ständig überfüllter Bus, stehengelassene Schüler, verärgerte Eltern und ein riesiger Medienrummel.

Doch es sollen noch weitere Maßnahmen kommen. So sichert das Verkehrsunternehmen RVD zu, permanent Busse mit einem Fassungsvermögen für 100 Fahrgäste einzusetzen. Denn bei der zweiten Polizeikontrolle auf der Buslinie war der Bus nur für 80 Personen ausgelegt. Eine enge Kiste, wenn man bedenkt, dass die Schüler allesamt noch einen Ranzen und an manchen Tagen sogar noch die Sporttasche mit sich rumschleppen.

Des Weiteren prüft der Landkreis Meißen eine Verbesserung des Schulweges für die Grundschüler aus Großdittmannsdorf, die zusätzlich zur Entlastung führen kann. So soll eine RVD-Linie, die bisher am Radeburger Gewerbegebiet vorbei fährt, dort einen Halt bekommen. Dieser Bus soll dann auch eine Schleife über Großdittmannsdorf fahren, sodass es mit dem neuen Schuljahr dort ein zusätzliches Angebot für die Schüler gibt.

Zusätzlich hat der Landkreis Bautzen mit der Vorbereitung der Planung der Linienverkehre ab 2019 bereits begonnen. Denn sowohl in Meißen als auch in Bautzen laufen die Verträge für die Konzessionen 2018 aus. Ein Schwerpunkt der Untersuchungen beinhaltet unter anderem auch die Linie 308. Ziel sei es, diese weiträumige Linie, die von Radeberg nach Dresden, über Medingen bis hin nach Radeburg fährt, in mehrere kleinere Linien zielgerichtet umzugestalten. Doch bis dies geschieht, sollen die vielen nun beschlossenen Maßnahmen endlich für eine Beruhigung der Lage sorgen.

