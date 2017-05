Buntmetalldieb zweimal hintereinander ertappt

Gleich zweimal binnen nicht einmal 24 Stunden ist in Chemnitz ein mutmaßlicher Buntmetalldieb mit verschiedenen Komplizen auf frischer Tat ertappt worden.

Nachdem der 33-Jährige am Samstag gegen 10.00 Uhr in einem leerstehenden Haus im Lutherviertel vorläufig festgenommen wurde, griff ihn die Polizei am Sonntagfrüh auf einem Firmengelände in Altchemnitz erneut auf. Den Angaben zufolge hatten er und ein 30 Jahre alter Mann im ersten Fall Werkzeuge und Kabel dabei.

Beim zweiten Mal war der Mann in Begleitung eines 42-Jährigen. Bei ihnen wurden Buntmetall, Werkzeuge sowie Handschuhe sichergestellt. Wie bereits am Samstag wurden beide nach ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (dpa)

