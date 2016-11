Bundespolizei warnt vor verbotener Pyrotechnik Herkunft und Zusammensetzung seien in der Regel unklar und mit extremen Risiken verbunden. Deshalb wird ausdrücklich davon abgeraten, Feuerwerkskörper in Tschechien zu kaufen.

Die Bundespolizei warnt angesichts der zunehmenden illegalen Einfuhr von Feuerwerkskörpern eindringlich vor dem Kauf nicht zugelassener Pyrotechnik aus Tschechien. Herkunft und Zusammensetzung seien in der Regel unklar und „mit extremen Risiken“ verbunden, so die Sicherheitsbehörde. Sie riet aufgrund der teils lebensgefährlichen Auswirkungen in der Vergangenheit ausdrücklich vom Kauf ab.

In Deutschland zugelassene Pyrotechnik wird regelmäßig durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung getestet und mit einem Zulassungszeichen versehen. Dabei sind nur die Kategorien 1 und 2 zum freien Verkauf zugelassen. (dpa/sn)

