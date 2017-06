Bundespolizei verstärkt vorübergehend Grenzkontrollen

Anlässlich des G20-Gipfels hat die Bundespolizei in Sachsen vorübergehend die Grenzkontrollen verstärkt. Schwerpunkt der Kontrollen seien die Autobahnen 4 und 17 in der Nähe von Polen und Tschechien sowie die Bahnstrecke von Prag nach Dresden, teilte die Bundespolizei in Pirna am Samstag mit.

Reisende müssen sich seit Samstagvormittag auf Behinderungen einstellen. Abschnittsweise wurde die Geschwindigkeit auf den Autobahnen auf 40 Stundenkilometer begrenzt.

Zudem wurden die Fahrspuren auf nur eine Fahrbahn verjüngt. Die Bundespolizei will so effizient und schnell Fahrer kontrollieren. Die Kontrollen sollen bis zum 11. Juli bestehen bleiben. Der G20-Gipfel startet am 7. Juli in Hamburg und endet einen Tag später. (dpa)

