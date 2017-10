Bürgerpreis an Vereine und Privatpersonen

Gesellschaftliches Engagement wird auch in diesem Jahr mit dem Sächsischen Bürgerpreis gewürdigt. Die mit je 5 000 Euro dotierte Auszeichnung geht in der Kategorie Sport an den Radebeuler Handballverein, der sich um die Integration Behinderter kümmert, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Simone Bohne aus Colditz bekommt den Preis für ihre Tätigkeit als Pflegemutter. Seit 1986 hat sie 45 Kinder aufgenommen und begleitet. Die Kirchgemeinde Markkleeberg-West wurde geehrt, weil sie aus einer Kirchenruine ein kulturelles Zentrum entwickelte. Ein zweiter Preis für Markkleeberg ist Schülern der Rudolf-Hildebrand-Schule zugedacht, die zu Opfern der NS-Diktatur recherchierten.

In der Kategorie „Engagement in der Hilfe für Flüchtlinge“ wird der Preis geteilt: Der Verein Mosaika wurde von Spätaussiedlern in Bischofswerda gegründet und kümmert sich um Geflüchtete. Petra Hering aus Königstein gründete die AG Flüchtlingshilfe und organisiert ein Begegnungscafé sowie eine Kleiderkammer für Asylsuchende. (dpa)

