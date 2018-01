Bürgerbüro von SPD-Politiker Mann in Leipzig attackiert Ein Bürgerbüro eines SPD-Abgeordneten in Leipzig ist Ziel eines Anschlags geworden. In einem Bekennerschreiben wird ein Bezug zur Türkei-Politik hergestellt.

Leipzig. Unbekannte Täter haben das Bürgerbüro des SPD-Landtagsabgeordneten Holger Mann in Leipzig attackiert. Sie warfen mit Feuerlöschern mehrere Scheiben ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Tat habe sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.00 Uhr ereignet. Der Politiker schätzte, dass sich der Schaden auf eine vierstellige Höhe beläuft.

Im Internet tauchte ein Bekennerschreiben auf, das den Anschlag mit der türkischen Militäroffensive in Afrin in Verbindung bringt. Dabei wird die Haltung deutscher Politiker, vor allem der SPD, in diesem Zusammenhang kritisiert.

„Die Täter waren offensichtlich weder Demokratie-, Menschen- noch Kunstfreunde“, erklärte Mann. Eine Ausstellung in den Räumen müsse wegen der Zerstörungen vorerst schließen. „Sollte das im Netz verbreitete Bekennerschreiben authentisch sein, bleibt nur zu sagen: Gerade wer Gewalt kritisiert, sollte sie nicht als Mittel einsetzen. Sie hat in der Politik und Zivilgesellschaft nichts verloren.“ (dpa)

