Bürger 2. Klasse? Sachsen diskutiert Die Stimmung im Land ist schlecht. Warum das so ist, zeigt unsere Befragung der Sachsen. Viele Leser schrieben uns dazu ihre Meinung. Dies sind einige Auszüge.

Wir leben auf einem hohen Niveau

Roland Taffel, Starbach

Die drei Prozentzahlen sollte man unbedingt differenziert betrachten. Wir leben auf einem hohen Niveau. Es wurde viel geschaffen. Leider wird durch Pegida und andere vieles zerredet.

Nicht nur ein Gefühl, sondern Wirklichkeit

Wolfgang Kühn, Hochkirch

Professor Pickel kommt sehr gut rüber, aber bei ihm beginnt das Problem. Ostdeutschland gilt als atheistischste Region der Welt und mit der Analyse von Problemen hier wird die Theologische Fakultät der Uni Leipzig betraut. Der Verantwortliche ist ein Oberfranke. Bedarf die Bedienung des angeblichen Vorurteils, alle gut bezahlten Posten werden mit Wessis besetzt, noch mehr Bestätigung? Hier hat die SZ schon einen taktischen Fehler begangen. Das Gefühl, als Ostdeutscher bist du Bürger zweiter Klasse, wird im täglichen Leben immer wieder zuverlässig bedient und ist nicht nur ein Gefühl, sondern Wirklichkeit.

Also ich fühle mich überhaupt nicht als Bürger 2. Klasse

W. Baum, per E-Mail

Die Frage muss man schon aus der eigenen, persönlichen Perspektive beantworten. Also ich fühle mich überhaupt nicht als Bürger 2. Klasse. Ich habe mein Leben (83) mit Anstand verbracht und muss mich da nicht selbst herunterstufen. So viel Selbstbewusstsein muss sein. Was andere über uns, also auch über mich, denken, ist mir ziemlich egal. Da ist wohl viel der Unkenntnis und Arroganz geschuldet. Eine ganz andere Seite ist die Deklassierung des Ostens insgesamt dank der sogenannten Treuhand, aber auch der Leistungen in Sozialwesen und Kultur.

Im Osten gehen fast 40 Prozent eines Arbeitslohns für Miete drauf

Kathrin Rosenkranz, Ottendorf-Okrilla

Fakt ist, als Ossi ist man Bürger 2. und bald 3. Klasse, denn die Politik suggeriert, dass sich die Flüchtlinge/Ausländer schnell integrieren lassen (können), aber die Ossis sind nach fast 30 Jahren Wiedervereinigung immer noch nicht integriert, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen und dem gleichen Kulturkreis angehören. Wir erhalten weniger Lohn/Gehalt für die gleiche Arbeit, sogar bei Zugehörigkeit zum gleichen Unternehmen. Wir erhalten weniger Rente. Abschlüsse wurden nicht anerkannt. Unsere Mieten werden immer einseitig mit denen in westlichen Großstädten verglichen. Im Osten gehen fast 40 Prozent eines Arbeitslohns für Miete drauf. Im Westen auch?

