Breit genug für zwei Lastwagen Verkehrsminister Dulig legt eine Strategie für den Erhalt der Staatsstraßen vor. Benachteiligt werde dabei keiner.

Sachsen gibt bei Straßenprojekten dem Erhalt Vorrang vor Neubau. Ausbau bestehender Straßen ist aber möglich. Auf rund 350 Kilometern Staatsstraße ist es nicht möglich, dass Lastwagen aneinander vorbeifahren. Das soll sich nach und nach ändern. © imago

Martin Dulig wirkt engagiert und leicht gereizt. „Ich bin der erste Minister, der hier Struktur reinbringt“, sagt der SPD-Wirtschafts- und Verkehrsminister am Dienstag mit Blick auf seine Strategie für den Erhalt des sächsischen Staatsstraßennetzes. Lob für andere Verkehrspolitiker hört sich nicht so an. Das Kabinett, fügt Dulig hinzu, habe konstruktiv diskutiert. In Fachkreisen gilt das als Umschreibung dafür, dass man sich in der schwarz-roten Regierung noch nicht so ganz einig ist.

Worum geht es? Straßenbau ist ein heikles Thema. Anwohner fühlen sich schnell düpiert, wenn die zu ihren Häusern führende Straße hohe Schlaglochdichte aufweist, während eine Ecke weiter der Asphalt geschmeidige Zufahrt ermöglicht. Zudem lässt sich mit Straßenbau – Stichworte Verkehrsfreigabe und Bändchen durchschneiden – öffentlich punkten, für Politiker ist das ein wichtiger Faktor. Doch wer gerät in den Genuss staatlicher Mittel?

Dulig steht auf Transparenz und eindeutige Vorgaben. „Es geht nicht darum, wer die besten Beziehungen hat.“ Damit deutet der Minister an, dass bei einzelnen Straßenbauprojekten in der Vergangenheit gekungelt worden sein könnte – für einen stellvertretenden Regierungschef ein bemerkenswert offenes Statement. Details nennt Dulig freilich nicht.

Er hat dem Kabinett vorgeschlagen, das etwa 4 750 Kilometer umfassende Staatsstraßennetz in sogenannte Netzklassen einzuteilen – es geht bei der Strategie nicht um Straßen, die wie Autobahnen in Zuständigkeit des Bundes oder wie innerörtliche in die der Kommunen fallen. S 1 steht dabei für Straßen mit mehr als 5 000 Fahrzeugen am Tag, sie bilden das Kernnetz. S 2 markiert das erweiterte Kernnetz, Verbindungsstraßen mit geringerem Verkehrsaufkommen. S 3 bezeichnet das sonstige Netz mit, wie es Straßenplaner nennen, überwiegend nahräumigem Verkehr. Ortsbeispiele führt Dulig nicht an.

Der Minister will sich für die „bedarfsgerechte Erhaltung aller Staatsstraßen“ einsetzen. Das Konzept sieht aber auch vor, dass nur Straßen der Kategorien S 1 und S 2 ausgebaut werden sollen. Anders gesagt: Kleinere Straßen erhalten neuen Asphalt, bei größeren kann es passieren, dass sie auch verbreitert werden. Auf rund 350 Kilometern ist es derzeit nicht möglich, dass zwei Lastwagen aneinander vorbeifahren können. Das soll sich ändern, die Breite der Straßen auf sechs Meter anwachsen.

Die CDU reagiert mit deutlicher Kritik an ihrem Koalitionspartner. „Von uns wird kein Konzept unterstützt, welches den ländlichen Raum benachteiligen wird“, sagt der wirtschaftspolitische Fraktionssprecher Frank Heidan. „Dieser Bereich darf nicht von der Entwicklung abgehängt werden. Aber genau dies droht mit dem vorgeschlagenen Konzept.“

Dulig sieht das anders: Keines der drei Netze „wird künftig benachteiligt oder finanziell nicht mehr bedacht“. Ein Drittel der Mittel sollen für S 3-Straßen in ländlichen Regionen fließen. Ausschlaggebend bei der Priorisierung seien zudem der Straßenzustand, der Zeitpunkt der vorigen Sanierung und die Schlaglochdichte.

Noch ist die Strategie nicht beschlossen, weitere Gespräche mit kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzminister folgen. Geht Duligs Zeitplan auf, könnten 2019 nach diesem Konzept die ersten Straßen saniert oder ausgebaut werden. Um das Netz zumindest erhalten zu können, seien Investitionen im Volumen von 40 Millionen Euro jährlich nötig – davon könnten 200 Straßenkilometer ertüchtigt werden, sagt Dulig. Bislang war es finanziell im Schnitt etwas mehr als die Hälfte. Allerdings stehen für dieses und das kommende Jahr je 62 Millionen Euro bereit.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Rechnungshof den Stopp des „Werteverfalls“ der Staatsstraßen gefordert. Das Netz müsse reduziert werden und Erhalt Vorrang vor Neubau haben. Dulig folgt diesem Ansatz, auch der Koalitionsvertrag betont die Wichtigkeit des Erhalts. Das Thema taugt dennoch für Emotionen. Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) kritisierte unlängst, das SPD-geführte Ministerium habe die Strategie an der CDU vorbei entwickelt. Lob kommt erwartbar von der SPD – und auch den Grünen im Landtag.

Die Abgeordnete Katja Meier sagt, Dulig sei zu wünschen, „dass er seine Pläne gegen regionale Egoismen durchsetzen kann“. Zuvor hatte sie aber Kritik an etwas anderem. Knapp zwei Drittel der vorgesehenen Mittel für Radwegebau an Staatsstraßen seien 2016 nicht genutzt worden.

