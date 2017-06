Bratwurst mit Sekt Empfänge sind wie Parteien und nicht immer unterscheidbar. Doch es gibt Besonderheiten. Ein „Sächsisch betrachtet“ von Thilo Alexe.

SZ-Autor Thilo Alexe. © Robert Michael

Sage niemand, die sächsische SPD sei nicht angekommen. Der Empfang der mittlerweile wieder regierungstragenden Fraktion ist so, wie solche Empfänge eben nun mal sind. Honoratioren lauschen der Begrüßung, Minister sind darunter, Vertreter von Städten und Kreisen natürlich auch. Das Hotel ist fein, der Innenhof sommerlich, das Gespräch plauscht angenehm, und der Grill brutzelt. Was für Parteien stimmt, stimmt auch für Empfänge. Sie lassen sich immer weniger unterscheiden.

Obwohl: Durch die lauschige Runde wabert ein Gerücht. Am Buffet wurde ein veganer Mettigel gesichtet. Mettigel? Erfahrene Politikbeobachter denken dabei an den traditionellen Landtagsempfang vor der Sommerpause, wo die deftige Speise im fleischig-zwiebeligen Original samt Nasentraube zu später Stunde auf geschultertem Tablett serviert wurde und beißenden Absatz fand. Und die Sozis machen’s vegan? Nix wie hin. Der Igel entpuppt sich als Melone, aus der die Buchstaben S und P und D herausgearbeitet waren. Die Stachel-Zwiebelstücke ersetzen fruchtige Erdbeeren. Kann man so machen...

Übrigens: Die Empfänge von Linken und CDU stehen noch aus. Kulinarisch eint sie mehr als sie politisch trennt. Beide mögen es deftig und volksnah, die Linke womöglich ein wenig direkter, aber auch mehr um Menschen mit gesundheitsbewussten Ernährungsgewohnheiten wie etwa Vegetarier bemüht. Die CDU will ja immer Mitte und Mehrheit. Menuvorschlag links: Bratwurst, Bier und alternativ Senfeier – Menuvorschlag CDU: Bratwurst, Sekt und alternativ schmecken schwarze Bandnudeln.

