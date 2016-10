Brand in Asyl-Unterkunft wurde vorsätzlich gelegt

Der Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber im sächsischen Drebach am Freitag ist vorsätzlich gelegt worden. Tatverdächtig sei der 24-Jährige, der das Zimmer bewohnt hat, in dem das Feuer ausbrach, teilte die Polizei am Samstag nach Ermittlungen zur Brandursache mit. Das Zimmer sei von innen verschlossen gewesen. Hinweise auf weitere Beteiligte von außerhalb gebe es nicht.

Der 24-Jährige hatte schwere Verletzungen erlitten, nachdem er aus dem Fenster des Zimmers im zweiten Stock des Hauses gesprungen war. Weitere 15 Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Ein Mitarbeiter der Unterkunft kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Das betroffene Gebäude ist nach den Angaben nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden in anderen Einrichtungen untergebracht. (dpa)

