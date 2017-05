Böttcher bricht auf zu neuen Ufern Thomas Böttcher plant sein Leben nach den BöFis. Der riesige Zuspruch hat ihm Mut gemacht nach einer Krise.

Er wirft es nicht, das Handtuch. Thomas Böttcher startet nach seinem Rauswurf beim Sender R.SA seine neue Karriere. Die positiven Reaktionen machen dem Döbelner Mut. Er will sich jetzt auch in der Region mehr einbringen. © Dietmar Thomas

Vor eineinhalb Jahren hatten wir zum vorerst letzten Mal auf Böttchers Terrasse zusammengesessen. Da wurde der R.SA-Radiomoderator Thomas Böttcher 50 Jahre alt. Damals war die Welt noch in Ordnung. Böttcher, der Radio-Star. Seit 1995 war er – mit einer Unterbrechung – mit seinem Partner Uwe Fischer jeden Morgen um 5 Uhr auf Sendung. „Wir sind wie Bommel und Latsch“, sagte er damals. Jetzt sitzen wir wieder zusammen. Bommel und Latsch – das war einmal. Böttcher & Fischer in seiner alten Form gibt es nicht mehr. Die Mitteilung des Senders, dass man sich von Böttcher trennt, sorgte für viele Kommentare in den sozialen Medien: Bedauern, Trauer bis zum Boykottaufruf gegen den Sender.

Böttcher ist nicht mehr auf Sendung – jetzt ist seine Zeit knapper denn je. Es war weniger leicht als erwartet, einen Termin bei ihm zu ergattern. Lauthals fragte er seine Frau Nancy, wann noch einer frei ist. Der Kalender ist voll. Die Nachricht, dass der Sender sich von ihm trennt, hat eine Welle von Anfragen über Böttcher hereinbrechen lassen. „Die Leute haben 1 000 Ideen, was man machen könnte“, sagt Nancy Böttcher, die das Management für ihren Mann übernommen hat.

Böttcher zeigt den Terminkalender. „18 Uhr Feierabend“ ist an diesem Tag eingeschrieben. „Wir sitzen tagelang bis nachts um 12, um das alles zu beantworten, was bei uns ankommt. Und wir beantworten alles“, sagt Nancy Böttcher. Und Böttcher ergänzt: „Mit dem Ausmaß haben wir nicht gerechnet. Die Hörer haben mir im Netz den Rücken gestärkt. Viele haben gesagt: Du hast uns Spaß und Kurzweil bereitet, jetzt geben wir etwas zurück. Da kann ich nur sagen: Danke, dass es euch gibt.“ Mittlerweile gibt es sogar zwei Fanclubs – die Mitglieder schreiben in Massen, wie Böttcher bemerkt. „Es hat sich sogar ein Herr aus Neuseeland gemeldet, ein Ex-Döbelner. Der saß in der Nacht vor seinem Computer und rief an, dass er das total schade findet, er hat uns immer mal über Internet gehört. Das war irre“, meint Böttcher.

Böttcher war als Freiberufler beim Sender engagiert. Und ja, die Kündigung des Vertrages hat Existenzängste aufkommen lassen, wie die beiden sagen. „Wir haben einige Nächte nicht geschlafen und überlegt, wie es weitergeht“, sagt Ehefrau Nancy. „Es ist sehr erhellend, was man für einen Mist findet, den man gar nicht braucht. Streaming Abo, Sky und zwei HD-Karten. Wir haben diese Dinge radikal abgeschafft“, erzählt Böttcher. Mittlerweile hat sich die Situation entspannt, meint seine Frau. „Es geht wieder in die andere Richtung. Es kommen Angebote, mit denen wir nicht gerechnet haben“, sagt sie.

Am Sonntag hat Böttcher zum ersten Mal nach seinem Rauswurf auf der Bühne gestanden. Der Döbelner hat beim Radrennen Neuseen Classics moderiert. „Der Veranstalter hatte angerufen“, sagt Böttcher. Das Biertheater in Radeberg, bei dem Böttcher in komischen Rollen auf der Bühne steht, wird definitiv in dieser Lebensplanung eine Rolle spielen. Und Böttcher hat nun auch die Kapazität, in seinem näheren Umfeld aktiver zu werden, „Ich würde hier gern mein Wissen und meine Erfahrung einbringen. Beim Weinfest, dem Stadtfest oder dem Ritterstraßenfest. Bei Firmen und mit dem Welwel“, sagte er. Und dann ist da natürlich Böttchers Leidenschaft, mit der mal alles angefangen hat: Disko. Regelmäßig legt er im KL 17 auf. Die nächste Open-Air-Fete mit ihm ist im August.

Die Strahlkraft des Namens Böttcher soll möglichst noch für den Rest des Berufslebens reichen – und Böttcher ist gerade dabei, ihn auch ohne Radiopräsenz am Leuchten zu halten. Er hat mittlerweile eine eigene Homepage im Internet und ist bei Facebook aktiv. Die ersten Filmchen flimmern über diesen Kanal: Am Montag hat Böttcher die Nachrichten vom Wochenende gelesen, versehen mit einschlägigen Kommentaren. Unterstützt wird er bei seinen Internetaktivitäten von der Firma Kreativ & Söhne in Leipzig, das seien ehemalige Döbelner. „Da passt dann der Spruch: Einmal mit Profis arbeiten“, meint Nancy Böttcher. Ein Freund, Henry Berndt, gibt Unterstützung bei der Projektarbeit.

Eine positive Seite kann Böttcher dem Rausschmiss bei R.SA abgewinnen. Er muss nicht mehr früh um 4 Uhr raus und 160 Kilometer am Tag auf der Autobahn zubringen. Anfang des Jahres hatte es ihn ein paar Monate aus dem Rennen genommen. „Burnout“ nennt man im Neusprech diese Form der Antriebslosigkeit. Darüber ist Böttcher hinweg. Die Tage sind jetzt angenehmer. Er kann ausschlafen. „Früh um sechs geht’s raus“, meint er. Stress gibt es, aber positiven. Böttcher sieht seine Situation von der hellen Seite. „Man wird ja nicht blöder. Und es beweist, dass man auch mit 51 noch zu neuen Ufern aufbrechen kann.“

