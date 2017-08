Böllermann bestraft Ein Mann mit pyromanischer Leidenschaft ließ Knaller in der Großröhrsdorfer Wohnung liegen. Ein Kind spielte damit – mit dramatischen Folgen.

Am Mittwochvormittag wurde am Amtsgericht gegen Daniel H. verhandelt. Ihm wurde der „vorsätzliche, unerlaubte Umgang mit explosionsartigen Stoffen“ vorgehalten. Das Vorsätzliche ergab sich aus der Tatsache, das der 33-Jährige nicht zum ersten Mal wegen diese Deliktes bestraft wurde, er also wissen musste, was er tat und welche Folgen das haben kann.

Die sogenannten Polenböller sind gefährlich. Auch, wenn sie gar nicht zu Silvester zum illegalen Einsatz kommen, sondern nur übers Jahr irgendwo rumliegen. Zum Beispiel in einer Kiste auf einem Kleiderschrank in der Großröhrsdorfer Wohnung des Angeklagten. Hier kam es am 1. Juli 2016 zur Explosion. Seine beiden Zwillingssöhne (7) hatten nämlich das interessante wie brisante Spielzeug entdeckt, als H. auf Arbeit war und auch die Großeltern im Stockwerk darunter nichts vom Kinderzündeln mitbekamen.

Erst als es diesen ohrenbetäubenden Lärm gab. Ein Junge wurde schwer an der Hand verletzt, mehrere Fingerkuppen waren nicht mehr zu retten. Und ein Mittelfinger musste sogar überm Gelenk amputiert werden. Auch der ansonsten unverletzt gebliebene Zwillingsbruder leidet noch heute an den Folgen des dramatischen Knalls, so die Anklage. Ein extra bestellter Gutachter zum Fall bestätigte, dass derartige Verletzungen von sogenannten „Crazy Robots“ herrühren, also hierzulande verbotenen Polenböllern. Mehrere wurden von der Polizei in der Wohnung des Angeklagten gefunden. Nicht zum ersten Mal. Erst im Oktober 2015 war H. zu einer Geldstrafe verdonnert worden, nachdem sowohl in der Wohnung, als auch im Auto des Angeklagten ein ganzer Haufen davon beschlagnahmt worden war. Diesmal erhielt er eine sechsmonatige Haftstrafe – ausgesetzt auf Bewährung. (SZ)

