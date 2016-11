Bodenkontakt im SM-Keller? Im Gimmlitztal-Prozess erörterte das Gericht die Strangulation und zeigte erstmals ein Video.

Das Archivbild zeigt den Tatort im Erzgebirge © dpa

Dresden. Anatomiestunden im Dresdner Landgericht. Fast den ganzen Tag erörtert die 5. Strafkammer am Montag die Strangulation des Woitek S. im Gimmlitztal. Gerichtsmediziner Uwe Schmidt wird gelöchert. „Zeigen Sie doch mal, wo die Halsschlagadern verlaufen“, will der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats wissen. Der Gutachter tippt beide Zeigefinger rechts und links an seinen Hals und sagt: „Ziemlich tief da drinnen.“ Die Halswirbelarterien seien besser geschützt. Die Richter wollen wissen: Wann verlor der Mann in der Schlinge das Bewusstsein, wann trat der Tod ein? Ihnen geht es auch um die Frage: Hätte der Angeklagte Detlev G. den Mann, der sterben wollte, retten können?

Der Gerichtsmediziner legt sich nicht fest auf einen Todeszeitpunkt. Deutlicher als im ersten Prozess interpretiert er die erste Szene des von G. aufgenommenen Videos. Seiner Ansicht nach hatte S. Bodenkontakt, als er in der Schlinge hing. Was wohl heißt, dass Woitek S. nicht von fremder Hand stranguliert wurde. Das Gericht zeigte die Szene erstmals öffentlich. (SZ/ts)

