Blutkonserven zu Weihnachten knapp

Gesunde Menschen können Weihnachten ein besonderes Geschenk machen: Blut. Für die ausreichende Versorgung mit Konserven und Präparaten bis zum Jahreswechsel in Sachsen braucht es auch über die Feiertage Nachschub des Lebenssaftes.

„Wir bitten alle Gesunden regulär um Spenden und bieten am zweiten Feiertag einen Termin an“, sagte Kerstin Schweiger vom Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes. Derzeit sei die Versorgungslage im Freistaat zwar noch stabil, aber ohne Sondertermine reiche der Vorrat nicht bis Silvester. „Die Konserven sind 35 bis 42 Tage einsetzbar, aber die aus den Blutspenden gewonnenen Präparate nur fünf Tage.“

An jedem Werktag müssten rund 700 Blutspenden genommen werden, damit die Versorgung gewährleistet werden kann, erklärte Schweiger. „Ideal wäre eine Bevorratung von fünf Tagen im Voraus, wir liegen bei 3,5 bis 3,6.“ Angesichts der unklaren Entwicklung des Winters und der Grippeerkrankungen brauche man kontinuierliche Blutspenden. In Sachsen gehen nur rund drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig zum Aderlass. „Und wegen der demografischen Veränderungen verlieren wir aus Altersgründen jedes Jahr aktive Spender.“ Nicht immer füllten Junge ihren Platz.

In Deutschland dürfen Erwachsene ohne gesundheitliche Probleme vom 18. bis 73. Lebensjahr spenden - Frauen viermal und Männer bis zu sechsmal pro Jahr. Der Blutspendedienst bietet landesweit jährlich etwa 4 000 Termine an, kommt auch zuweilen an den Arbeitsplatz. Großereignisse wie Anschläge oder Unglücke rückten zwar das Thema Blutspende immer kurzzeitig ins Bewusstsein, gebraucht würden indes regelmäßige Spender, sagte Schweiger.

Vielen Menschen sei aber gar nicht bekannt, dass Blutspenden nicht nur für Notfälle da sind, sondern ein Fünftel aller Präparate etwa bei der Krebsbehandlung eingesetzt wird. „Da sind Versorgungslücken fatal.“ Laut Schweiger werden pro Jahr in Sachsen rund 180 000 Spenden entnommen, rund 90 000 Liter Blut. Gefragt ist vor allem Blutgruppe 0 Rhesus negativ, die im Notfall mit allen anderen kompatibel ist. „Nur etwa sieben Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben sie.“ Jeder, der ein Mal jährlich spende, trage zur Versorgungssicherung bei, sagte Schweiger. „Und wer 0 negativ hat, kann doppelt helfen.“ (dpa)

