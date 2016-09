Blutarmut beim Blutspende-Dienst Die Blutkonserven werden knapp in Sachsen. Davor warnt das DRK jeden Sommer - doch weil die Hitze trotz Ferienende nicht nachlässt, wird die Not langsam akut. Kliniken und Notärzte geraten in die Bredouille.

Eine Helferin sortiert eine Blutspende in einen Korb ein. Der Bestand an Blutkonserven ist nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes auf ein Jahrestief gesunken. © dpa

15 000 Blutkonserven täglich: So viele Spenden benötigen Ärzte bundesweit, um Patienten in den Kliniken der Region kontinuierlich zu versorgen. Weil im Sommer weniger Menschen ihr Blut spenden, kommt es in den warmen Monaten immer zu Engpässen.

Diesen Sommer aber nähern sich die Reserven der kritischen Grenze, sagt Kerstin Schweiger vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Allein in den vergangenen Wochen sei in einzelnen Regionen das tägliche Blutspendeaufkommen um bis zu 30 Prozent gesunken. Von einer jederzeit gesicherten Notfallversorgung könne nur noch bedingt die Rede sein, heißt es aus der Zentrale.

Das Problem mit den Blutkonserven bestehe in deren geringer Haltbarkeit: Erythrozytenkonzentrate, klassische Blutkonserven sind nur 35 bis 42 Tage einsetzbar, die Präparate mit Blutplättchen halten sogar nur 5 Tage.

Deshalb appellieren die DRK-Blutspendedienste, in den kommenden Tagen die bundesweit angebotenen DRK-Blutspendetermine wahrzunehmen und so die Patientenversorgung in der Heimatregion mit ihrer Blutspende abzusichern.

Wer sich lieber telefonisch über den nächsten Aderlass in seiner Nähe informieren möchte, ruft bei der kostenlosen Hotline des DRK an unter Tel.: 0800 11 949 11 (szo/stb)

