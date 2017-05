Blumen am Karl-May-Grab gewünscht Eine Radebeulerin vermisst Blumen auf der berühmten Ruhestätte. Auch an anderen Gräbern fehlt floraler Schmuck.

So wünschen es sich Radebeuler öfter – Blumen am Grab ihres berühmtesten Mitbürgers Karl May. Diese Schalen wurden gerade wieder hier aufgestellt. © Norbert Millauer

Wenn Gisela Uhlig auf den Lutherfriedhof in Radebeul-Ost kommt, geht sie regelmäßig am Grab von Karl May und seiner Frau Klara vorbei. Doch vom Anblick des Grufthauses mit den vier Säulen ist die Radebeulerin nicht begeistert. Ihrer Meinung nach fehlt dort etwas. „Es ist eine Schande, dass von der Museumsleitung nicht eine Blume darauf zu sehen ist“, schreibt sie an die Zeitung. Ihrer Meinung nach gehöre nicht nur das Karl-May-Museum, sondern gerade im Jubiläumsjahr auch die Gruft zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Schon länger beobachte sie das Grab. Auch Touristen ständen oft davor. „Es macht einen ziemlich schlechten Eindruck, wenn außer ein paar kleinen Sträußchen keine Achtung vor dem Schriftsteller zu erkennen ist“, findet Gisela Uhlig. Die wenigen Blumen, die dort in den letzten Wochen lagen, seien von Privatpersonen abgelegt worden. Etwa von einem Karl-May-Stammtisch aus den alten Bundesländern. Anschließend welkten die Pflanzen vor sich hin.

Für die Pflege des Grabes ist die Karl-May-Stiftung verantwortlich, bestätigt Museumskustos Robin Leipold. Den Vorwurf der Radebeulerin kann er allerdings nicht ganz nachvollziehen. „Es werden Blumen an das Grab gestellt“, sagt er. Am Geburtstag und am Todestag des Schriftstellers. Meist greife die Stiftung auf Trockenblumen und Gestecke zurück.

Das habe einen ganz praktischen Grund. „Die Gruft ist auch ein architektonisches Denkmal“, sagt Leipold. Frische Pflanzen könnten unter Umständen die Steinplatte schädigen. 2014 wurde die Marmorplatte von einem Steinmetz restauriert, weil sie an der Seite gebrochen war und drohte, abzustürzen.

Auch andere Grabstätten in Radebeul sind in kritischem Zustand und müssen saniert werden. Allein auf dem Friedhof in West gibt es 150 Denkmalstellen, sagt Friedhofsverwalter Thomas Große. Die Hälfte der historischen Gräber sind mit Grüften unterbaut. „Wir haben uns entschieden, sie zu erhalten und nicht neu zu bauen“, sagt Große. Rund ein Drittel der denkmalgeschützten Grabstätten auf dem Westfriedhof sind schon saniert. Bei den anderen soll das noch geschehen, damit die Grabstätten nicht früher oder später einstürzen.

Die Sanierung ist nicht billig. „Die Stadt zahlt jedes Jahr eine Förderung“, sagt Große. Das sind 10 000 Euro. Weitere 10 000 bis 15 000 Euro bringen die Friedhöfe auf, die von den Kirchen betrieben werden. Für Blumenschmuck reiche das Geld allerdings nicht aus, erklärt der Friedhofsverwalter. „Wenn eine Grabstätte fertig saniert ist, wird dort Gras ausgesät und bodendeckende Pflanzen, wie zum Beispiel Immergrün, gepflanzt.“ Das sei günstig und pflegeleicht. Wenn sich aber Radebeuler finden, die eine historische Grabstelle erhalten und pflegen wollen, hat die Friedhofsleitung nichts dagegen. Im Gegenteil. Wer möchte, kann eine Patenschaft für ein Grab übernehmen. Ein Pate habe sich beispielsweise entschlossen, ein großes Marmorgrab für 36 000 Euro zu sanieren. Ein anderes Grab wird von einer Familie in Eigenregie saniert, sagt Große. Insgesamt gibt es 24 aktive Patenschaften auf dem Friedhof in West. Die Paten können sich später selbst in dem von ihnen gepflegten Grab bestatten lassen.

Auf dem Grab von Karl May stand zuletzt eine kleine Schale mit Stiefmütterchen. Das ist auch Gisela Uhlig positiv aufgefallen. An Gedenksteinen außerhalb von Friedhöfen sind Blumen aber ebenfalls eine Seltenheit. Zum Beispiel findet man keine am Moritz-Ziller-Denkmal im Lößnitzgrund oder am Weiberstein an der Kötzschenbrodaer Straße. Die Stadt pflegt Denkmale und Gräber nicht mit frischen Blumen, teilt Rathaus-Sprecherin Ute Leder mit.

In der Regel würden Denkmale auf ohnehin vorhandene Grünanlagen gestellt. Für die Denkmale als solche fielen deshalb kaum Kosten an.

