Blitzgefährliche Mitte Der Einschlag neben der Kirche in Brockwitz ist ungewöhnlich. Kreisbrandmeister Ingo Nestler sieht eine Häufung.

Blitze über Radebeul – eine Langzeitaufnahme des Fotografen Kenny Scholz. Sie zeigt, was sich über dem Elbtal zusammenballen kann.

Vorige Woche nach einem Blitzeinschlag in den Dachstuhl eines Fachwerkhauses im Coswiger Ortsteil Brockwitz.

Feuerwehreinsatz nach dem Einschlag aus einer Gewitterzelle in einem Haus in Wendischbora bei Nossen.

Was vor wenigen Tagen unmittelbar neben der Kirche im Coswiger Ortsteil Brockwitz passiert ist, ist ungewöhnlich. Nicht weil die Bewohner des vom Blitz getroffenen Fachwerkhauses schon immer erzählt bekommen hätten, dass neben dem Kirchturm alles sicher sei, weil dieser eben höher ist und eher vom Blitz getroffen wird, sondern aus einem anderen Grund. Coswig ist eine flach vor den Erhöhungen des Elbtales liegende Stadt, die normalerweise von den ganz schlimmen Unwettern verschont bleibt.

„Aber was ist heute noch normal“, sagt Kreisbrandmeister Ingo Nestler. Auf Computerbildschirm hat er die Übersicht der Gewitterzellen, die sich über dem Kreis Meißen in den letzten zwei Jahren gebildet haben – und wo es eingeschlagen hat. Er habe zwar keine wissenschaftliche Auswertung zur Hand, sagt Nestler, aber er sei sich ziemlich sicher, dass die neuen Gewitterzellen auch eine neue Qualität haben.

Sturm, Hagel und Blitze kommen in den letzten Jahren meist zusammen im Paket und mit ungewöhnlicher Wucht. Das habe es vor 15 und 20 Jahren so nicht gegeben. Nestler: „Wenn es kommt, dann kommt es dicke. Und zwar fast immer aus Richtung Südwesten über die Mitte des Kreises hinwegziehend, um dann nach Brandenburg abzudrehen.“

Der Kreisbrandmeister hat in seinen Aufzeichnungen zwei Daten vom vorigen Jahr, an denen es den Kreis besonders heftig traf. Am 23. Mai 2016 hatten die Feuerwehren innerhalb von einer Stunde 21 Einsätze wegen Gewitterschäden. In Wendischbora sind aus einem Einfamilienhaus aus dem Dachstuhl die Flammen nach einem Blitzeinschlag geschossen. Wenige Tage später, am 31. Mai 2016 gab es über Ebersbach, Großenhain und Thiendorf eine ähnlich stark aufgeladene Gewitterzelle. In Großenhain ist der Blitz in einen Schornstein gefahren. „Die Kameraden konnten das damals ziemlich schnell löschen, sodass es glimpflich ausging“, erinnert sich Nestler.

Die Entwicklung, die der Kreisbrandmeister vorzeichnet, können die Wehrleiter in Radebeul, Coswig und Radeburg offenbar bestätigen. Andreas Schorbogen in Coswig sagt, dass seine Stadt eigentlich eine ziemlich sichere in Sachen Gewittereinschläge sei. Eben wegen der wenigen erhöhten Punkte.

Auch Roland Fährmann in Radebeul erinnert sich an nur wenige Einschläge in der Lößnitzstadt. Fährmann: „Wir hatten in den letzten Jahren einen Einschlag in Zitzschewig und einen in der Nachbargemeinde in Boxdorf. Das war immer in der Nähe von Stromleitungen, die den Blitz wohl anziehen.“

Marcus Mambk, der Radeburger Wehrleiter, hat einen Blitzeinschlag vom Juni vorigen Jahres noch in Erinnerung. Ein höher stehendes Doppelhaus in Bärnsdorf hat es damals im Gebälk erwischt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Vor etwa drei Jahren gab es ähnliche Einschläge in zwei Gebäude, die auch erhöht stehen, in Berbisdorf. Auch dort sei der Brand schnell entdeckt und gelöscht worden.

Mambk und seine Feuerwehrkollegen sind sich einig, dass heutzutage eine Blitzschutzanlage ans Haus gehöre, mindestens aber an exponiert liegende Gebäude und ebenso an alte Fachwerkhäuser. Das sei zwar auch keine hundertprozentige Garantie, aber ein wesentlich höherer Blitzschutz. Kreisbrandmeister Nestler: „Zur Beratung dafür gibt es anerkannte Firmen im Landkreis. Auch bei der Handwerkskammer bekommt man Tipps, wer dafür als Fachmann zur Installation geeignet ist.“

Ob es dann auch wirklich der Blitz war, der den Brand ausgelöst hat, das stellen in der Regel die Brandermittler der Kripo fest. Auch in Brockwitz sollten die Experten geholt werden. Doch nachdem die Feuerwehrleute eindeutig festgestellt hatten, dass in der Giebelspitze keine Stromleitungen sind, die einen Kurzschluss verursachen konnten und viele Zeugen den starken Blitzeinschlag sogar beobachtet hatten, wurde der zusätzliche Polizeieinsatz abgesagt. Andreas Schorbogen: „Wir haben den Spitzboden genau untersucht. Da war nichts als angekohlte Holzbalken. Das kann nur der Blitz gewesen sein.“

