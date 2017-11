Bitterer Tod eines kranken Vaters Ein 72-Jähriger wird von seinem Sohn zu Hause gepflegt, aber auch geschlagen. Dann stirbt er. Der Verdacht: Totschlag. Der Angeklagte bestreitet den Vorwurf.

Verhandlungssaal im Landgericht Leipzig. © dpa

Am Abend, bevor der alte Mann tot in der Wohnung seines Sohnes gefunden wird, hört die Nachbarin einen lauten Knall: „So, als wäre jemand umgefallen“, erzählt sie am Mittwoch als Zeugin vor dem Leipziger Landgericht. Auf der Anklagebank vor ihr sitzt der 39-jährige Maik V. Früher waren sie eng befreundet, doch nun sehen sich die beiden nicht mal mehr an.

Maik V. soll, so die Staatsanwaltschaft, Ende März seinen schwer kranken Vater mit einem Kantholz totgeschlagen haben. Wenige Wochen zuvor hatte er den 72-jährigen Mann aus einem Pflegeheim in seine Wohnung geholt, um sich um ihn zu kümmern. Der Rentner litt an Alzheimer, Diabetes und wohl auch an Demenz. Doch der Heimplatz sei zu teuer gewesen für den Berufskraftfahrer. Nun steht der Sohn, ein großer Mann mit kräftiger Statur, wegen Totschlags und schwerer Misshandlung vor Gericht.

In den Ermittlungen habe sich herausgestellt, so die Anklage, dass Maik V. bald mit der Pflege seines kranken Vaters überfordert gewesen sei. Der Sohn habe sich nach einer Weile nicht mehr richtig um ihn gekümmert, bald sei es auch zu gewaltsamen Übergriffen gekommen. Die frühere Freundin und Nachbarin hatte das spätere Todesopfer auch mit einer Platzwunde am Kopf gesehen. Bei Begegnungen zuvor habe sie Maik V. als überfordert erlebt. Er sei hektisch und laut geworden, erzählt die 35-Jährige. Die beiden Männer, so ihre Sicht der Dinge, hätten den Tod der Mutter nicht richtig verkraftet und sich voneinander abgewandt. Maik V. habe manchmal lautstark mit seinem Vater geschimpft.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ist der Sohn am Ende auf seinen Vater losgegangen und hat ihn mit dem Kantholz und Fäusten gegen Kopf und Oberkörper geschlagen, während der auf dem Sofa lag. „Dem Angeklagten war der mögliche Tod seines Vaters in dem Moment egal“, so die Ermittler. Tatsächlich erlitt der 72-Jährige blutende Wunden, eine Hirnprellung, ein Hirnödem und eine Lungen-Thrombose. Dennoch habe sich der Sohn nicht um den Schwerverletzten gekümmert und ihn sich selbst überlassen. Am frühen Morgen des 30. März starb Paul V. Als das Obduktionsergebnis wenige Tage später vorlag, wurde sein Sohn verhaftet. Die Verletzungen, so stellten die Ermittler fest, hätten nicht allein von einem Sturz stammen können.

Doch Maik V. bestreitet vehement, seinen Vater getötet zu haben. Er habe ihm nie auf den Kopf geschlagen, ließ er seine Verteidigerin vor Gericht erklären. Die Kopfverletzungen habe sich der Vater vielmehr bei Stürzen zugezogen. In ersten Befragungen hatte der Beschuldigte die Vorwürfe allerdings noch teilweise eingeräumt. Doch die Aussagen stimmten so nicht, sagt er nun. „Ich wollte den Tod meines Vaters nicht.“ Die Wochen zuvor seien schwierig gewesen, räumt er ein. Der alte Mann sei mehrfach hingefallen und habe sich dabei verletzt. Eine ärztliche Behandlung habe er aber immer abgelehnt und sich auch gegen das Messen des Blutzuckerspiegels und gegen Insulinspritzen gesträubt. Angegriffen habe er seinen Vater nur einmal, etwa zwei Tage vor dessen Tod. Er habe sich an dem Tag aus Frust betrunken und dem Vater mit einer Latte vor die Brust gestoßen, als der Vater nicht auf Fragen reagierte. Dann habe er von seinem Papa abgelassen. Nach einem erneuten Sturz habe sich der Vater hingelegt. Am Morgen darauf war er tot.

Ein Polizeibeamter, der das Handy und den Computer des Angeklagten ausgewertet hatte, hält Maik V. jedoch für wenig glaubwürdig: Der Angeklagte habe im Kontakt mit Behörden und Banken, der Familienkasse und dem Jobcenter Dokumente gefälscht und zum Beispiel zusätzliche Kinder erfunden. Er habe offenkundig erhebliche finanzielle Probleme gehabt. „Wenn er mir einen Zettel vorlegen würde, würde ich ihn dreimal überprüfen“, so der Ermittler. Am Morgen, bevor Maik V. den Notruf gewählt habe, habe er zuerst mit seiner Anwältin telefoniert und sei zu einem Garagenhof in der Nähe gelaufen. Schon in den Tagen zuvor habe er im Internet nach Bestattern und Todesbescheinigungen, nach Testamenten bei Demenz und nach Todesfällen bei Stürzen gesucht.

Für 1. Dezember ist das Urteil geplant.

