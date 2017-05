Bitte nicht füttern Die Nechener Nutrias sind eine Attraktion. Doch das Füttern nimmt überhand. Die Angler ziehen jetzt Konsequenzen.

Nutrias knabbern gerne an Grashalmen. Die Brennnessel steht dagegen nicht auf ihrem Speiseplan. © C. Junghanss

Oliver Neumann ist sauer: Der Uferbereich vom Nechener Teich entwickle sich mittlerweile zu einer illegalen Müllkippe, sagt der Geschäftsführer der AVD Angel-Service GmbH. Doch nicht abgelagerter Schrott oder alte Autoreifen sind das Problem, sondern Biomüll.

Das Unternehmen kümmert sich um das Gewässer nahe Löbau und hat erst vor wenigen Wochen rund 580 junge Karpfen neu in den Teich eingesetzt. Zuvor waren das Wasser abgelassen und der Bestand abgefischt worden. Auch der Uferbereich sah vor Kurzem noch sehr ordentlich aus. Kein Abfall, kein störender Bewuchs am Wasserrand. Doch jetzt ist das anders. Kohlblätter schwimmen im Teich, in Plastik verpackte Gemüsereste liegen am Gewässer herum. Selbst Chilischoten hat Neumann schon dort gefunden.

Im Teich leben zahme Nutrias. Die Sächsische Zeitung hat bereits darüber berichtet, dass Anwohner die Tiere seit Jahren mit Apfel- und Möhrenstückchen füttern. Nach der Berichterstattung setzte eine regelrechte Pilgerwanderung zu den Nutrias ein. Viele Menschen kommen zum Fotografieren an den Teich, wenn die zur Familie der Stachelratten gehörenden Vierbeiner ans Ufer krabbeln.

Das ist nicht das Problem, sagt Neumann, sondern das Füttern im großen Stil. „Jetzt finden die Nutrias doch selbst genug zu fressen“, sagt er. Die ursprünglich aus Südamerika stammende Art ernährt sich hauptsächlich vegetarisch. Auf dem Speiseplan stehen zum Beispiel Stängel, Blätter und Wurzeln von Wasserpflanzen. Außerdem knabbern sie Gras und mögen frischen Mais vom Feld. Ab und an wird auch mal eine Schnecke oder eine Süßwassermuschel vertilgt. Das ist allerdings selten.

Wer dagegen Chilischoten oder Obstreste inklusive der Plastikverpackung liegen lässt, tut den Nutrias keinen Gefallen, sondern schadet ihnen und der Umwelt. Gegen ein Stückchen Apfel oder anderes Obst während der Winterzeit wendet Neumann nichts ein. Doch die Massenfütterung samt der Hinterlassenschaften müsse aufhören. Das habe einfach überhand genommen.

Deshalb werden nun auch Konsequenzen gezogen. „Wir kontrollieren das Gewässer regelmäßig“, sagt der Geschäftsführer der Angel-Service GmbH. Wer künftig dabei erwischt wird, wie er illegal Essensreste am Teich entsorgt, muss ab jetzt mit einer Anzeige rechnen. Nicht nur den Tieren, sondern auch der Natur zuliebe sollte künftig gelten: „Bitte nicht füttern!“

