Bissige Hunde reißen Schaf im Vogtland

Rößnitz. Zwei Rottweiler haben am Dienstagnachmittag im Vogtland ein Schaf getötet. Der Schafbesitzer beobachtete in seinem Garten in Rößnitz, wie die zwei Hunde es rissen. Aus Respekt vor den Rottweilern rief der Kleintierhalter die Polizei. Die Beamten zogen Mitarbeiter eines Tierheims hinzu. Diese fingen die beiden bissigen Hunde ein, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Nun wird der Halter der Tiere gesucht. (dpa)

