Bisher 22 Horrorclowns in Sachsen Der jüngste Verdächtige ist gerade mal elf. Messer, Kettensägen und eine Axt gehören zum Arsenal.

© dpa

Sie sorgen weltweit für Schlagzeilen: Menschen, die sich maskieren und als sogenannte Horrorclowns in der Öffentlichkeit Angst und Schrecken auslösen. Ein plötzliches Phänomen, das von bloßer Alberei bis hin zu schweren Straftaten führte. Laut Auskunft von Innenminister Markus Ulbig (CDU) trat es in diesem Jahr auch mehrfach in Sachsen auf – allerdings ausschließlich im Oktober. In 19 verschiedenen Orten – darunter Görlitz, Hoyerswerda, Horka, Kamenz, Klipphausen und Radeberg sowie in den Großstädten Leipzig und Chemnitz – wurden etwa seit Monatsmitte insgesamt 22 Horrorclowns gesichtet, teilte der Minister in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage mit. Die meisten von ihnen konnten unerkannt entkommen. Zeugen gaben später an, dass die Maskierten unter anderem eine Axt, einen Baseballschläger, drei Messer, zwei Kettensägen sowie einen Stock und zwei Hämmer mit sich geführt hätten.

Lediglich in drei Fällen konnten die Täter von der Polizei gestellt werden. Es handelte sich dabei ausschließlich um Kinder und Jugendliche. So betrug das Alter eines in der Stadt Oschatz ermittelten Tatverdächtigen 14 Jahre, zwei weitere in Werdau aufgegriffene Personen waren 14 und 15 Jahre alt. Ein in Zwickau gestellter maskierter Horrorclown entpuppte sich letztlich als ein Elfjähriger. In diesen drei Fällen seien keinerlei Geschädigte erfasst worden, teilte Ulbig mit. Landesweit habe man bei den anderen Vorfällen insgesamt drei Personen registriert, die im Zusammenhang mit dem Auftreten von Horrorclowns geschädigt wurden. Bei den insgesamt 22 Straftaten in Sachsen habe es zudem vier leicht verletzte Personen gegeben.

Laut Innenminister beschränkte sich das massive Auftreten von Horrorclowns auf den Zeitraum von Mitte bis Ende Oktober. Nach Halloween habe es zunächst keine Sichtungen mehr gegeben. (SZ/gs)

