Bischof Timmerevers: Sachsen braucht „Revolution der Liebe“

Der Bischof des Bistums Dresden-Meißen Heinrich Timmerevers in der Katholischen Hofkirche Dresden. © Sebastian Kahnert/dpa

Dresden. Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers hält eine Debatte über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen für notwendig. „Wenn tatsächlich Resignation, Angst und Sehnsucht nach Halt unser Land lähmen, dann braucht unser Freistaat gerade jetzt einen Ruck“, erklärte er am Samstag in seiner Weihnachtsbotschaft: „Nicht nur ein Kabinettswechsel, sondern die Botschaft von Weihnachten kann für unser Miteinander zum entscheidenden Moment werden, kluges, gerechtes, tapferes und maßvolles, aber auch barmherziges Handeln in den Mittelpunkt zu rücken.“ Das wünsche er Familien, Politikern, aber auch den Verantwortlichen in Unternehmen wie Siemens, die über die Zukunft von Menschen entscheiden.

In seiner Botschaft erinnerte der Bischof von Dresden-Meißen auch an eine unlängst veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung zum „Sozialen Zusammenhalt in Deutschland 2017“. Dabei war Sachsen auf dem letzten Platz gelandet. Er habe den Freistaat bislang nicht als „Land der Egoisten erlebt“, betonte der Bischof. Und doch gebe es bei vielen Menschen in Sachsen eine Einstellung, die ihn beschäftigte. Nötig sei ein Engagement, „das Kreisen um Einzelinteressen zu durchbrechen und den Zusammenhalt zu suchen“. Gebraucht werde eine „Revolution der Liebe“ und ein Miteinander, das Resignation in Zuversicht verwandelt. (dpa)

