Bis hierher und nicht weiter Bergsteiger müssen in nächster Zeit auf einige Kletterziele verzichten. Der Grund dafür ist ein schöner.

Ein Felsen im Kirnitzschtal unweit des Campingplatzes Ostrauer Mühle. In diesem Gebiet sind die drei Felsen Kirnitzschwand, Kladderadatsch und Kirnitzschturm bis 15. August für Kletterer gesperrt. Überraschend kommt diese Einschränkung nicht. © Norbert Millauer

Seit dem 15. Januar sind wieder einige Gipfel der Sächsischen Schweiz für Kletterer tabu. Für eine bestimmte Zeit. Betroffen davon sind insgesamt 44 Kletterziele; unter anderem die Kirnitzschwand, der Hausbergwächter und die Waldnadel. Auf diese jährlichen saisonalen Sperrungen weisen Schilder der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz hin.

Der Grund für die Einschränkungen sind kleine flauschige Bälle: Vogelbabys, die hier das Licht der Welt erblicken. Die gesperrten Felsen befinden sich in bekannten Brutrevieren von Schwarzstorch, Wanderfalke und Uhu, sagt Ulrich Augst, Ornithologe bei der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz. Alle drei Arten sind in Sachsen selten. „Schwarzstorch und Uhu stehen in der aktuellen Roten Liste von Sachsen auf der sogenannten Vorwarnstufe“, sagt der Vogelexperte. Es könne passieren, dass sie wieder in eine der Gefährdungskategorien abrutschen. Der Wanderfalke ist bereits als gefährdet gelistet.

Um also die Vogeleltern nicht bei der Brut zu stören, müssen Menschen fernbleiben. Da die Arten spezifische Brutzeiten haben, sind für die jeweiligen Gebiete unterschiedliche saisonale Sperrzeiten vorgesehen. Ulrich Augst erläutert die Unterschiede: Uhus und Wanderfalken sind ganzjährig in ihrem Brutrevier anwesend. Der Uhu beginnt je nach Witterung bereits im Januar zu balzen und sucht dann einen geeigneten Platz, um zu brüten. Kurz darauf, im Februar, beginnt der Wanderfalke mit der Partnersuche. Seine Jungen verlassen dann oft schon Anfang Juli das Brutgebiet. Die Uhujungen hingegen bleiben gern noch etwas länger zu Hause bei den Eltern. Sie verabschieden sich teilweise erst Anfang des Winters aus dem Gebiet. Als Zugvogel besetzt der Schwarzstorch sein Revier erst Mitte März und verlässt es im August schon wieder. Für ihn müssen bestimmte Gipfel also nicht sehr lange gesperrt werden.

„Im letzten Jahr gab es im Nationalpark zwei Schwarzstorchpaare, dreizehn Wanderfalkenpaare und sechs Uhupaare“, sagt Hanspeter Mayr, Pressesprecher der Nationalparkverwaltung. In diesem Jahr werden sich die Bestände halten, vermuten die Experten. Sollte ein Vogelpaar sich für einen Brutplatz außerhalb der dauerhaft saisonal gesperrten Gebiete entscheiden, stellt die Nationalparkwacht auch dort Hinweisschilder für Bergsteiger auf, so Mayr.

Er versichert, dass die Verbote und Restriktionen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt – und in der Regel auch von den Bergsteigern akzeptiert würden. Die müssen sich auch nicht erst vor Ort von einer Sperrung überraschen lassen, sondern finden eine Liste der gesperrten Felsen auf der Internetseite der Nationalparkverwaltung. Um die Einhaltung der Sperrungen zu überprüfen, führt die Nationalparkwacht immer wieder stichprobenartig Kontrollen durch. Werden doch Verstöße entdeckt, wird das dem Sächsischen Bergsteigerbund (SBB) mitgeteilt. Der SBB gleiche die Namen dann mit seiner Mitgliederliste ab, sagt Geschäftsführer Christian Walter. Derzeit zählt der Bund etwa 13 500 Mitglieder.

Bei groben Verstößen werde Anzeige erstattet. So weit musste die Nationalparkverwaltung im vergangenen Jahr glücklicherweise nicht gehen. Allerdings kam es im benachbarten Nationalpark Böhmische Schweiz zu einem unschönen Vorfall. Eine deutsche Wandergruppe war im März in eine ausgeschilderte Horstschutzzone eingedrungen, um dort zu boofen und entzündete sogar ein Feuer. Bei diesem Verstoß kamen keine Tiere zu Schaden.

Wanderwege übrigens müssen wegen der brütenden Tiere nicht gesperrt werden. „Das Wanderwegenetz im Nationalpark ist im Jahr 2001 so vereinbart worden, dass dessen Nutzung in der Regel nicht im Konflikt mit dem Schutz der Arten steht. Äußerst wichtig ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass die Wanderer auf den Wegen bleiben und Hunde angeleint sind“, sagt Vogelexperte Ulrich Augst. Im Nationalpark Sächsische Schweiz gibt es derzeit etwa 700 zugelassene Klettergipfel. Im Gebiet der Sächsischen Schweiz kommen außerhalb des Parks noch 350 weitere hinzu. Die Zahl der Kletterer sei in den letzten Jahren konstant geblieben, so Hanspeter Mayr. Dazu führte die Nationalparkverwaltung 2009 eine ausführliche Besucherzählung und -befragung durch. Laut Mayr seien insgesamt rund 2,9 Millionen Besucher pro Jahr ermittelt worden, die die beiden Teile des Schutzgebietes im Nationalpark besuchten. Der Anteil der Bergsteiger in beiden Teilen beträgt etwa zwei bis fünf Prozent, so Mayr.

