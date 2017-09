„Bildungslücke“ für Migranten über 18 Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) fordert vom Freistaat dringend Nachhilfe.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung fordert Nachhilfe vom Freistaat. © dpa

Junge erwachsene Migranten ohne ordentliche Schul- und Berufsausbildung haben in Sachsen ein Problem: Der Freistaat hat die Chancen für Flüchtlinge zwischen 18 und 27 Jahren, einen Schulabschluss zu machen, voriges Jahr stark eingeschränkt. Damit schwinden auch deren Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Die Folgen bekommen jetzt nicht zuletzt die Kommunen zu spüren: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sagte am Montag auf Anfrage der SZ, die Absenkung der Altersgrenze bei der Beschulung sei ein „Riesenfehler“ gewesen und habe „verheerende Auswirkungen auf junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren“. Ohne Schul- und Berufsabschluss würden die Betroffenen auf der Straße sitzen.

Die Einschränkungen der Schulpflicht würden dabei nicht nur Migranten treffen, sondern alle jungen Leute in der Altersgruppe. Leipzig habe derzeit 2 600 neu Zugewanderte zwischen 18 und 25 Jahren, von denen mehr als 60 Prozent keine Schul- und Berufsausbildung haben. 30 Prozent würden sogar angeben, dass nie eine Schule besucht hätten.

Der Freistaat überlasse dieses Dilemma jedoch den Jobcentern. „Wir müssen in Sachsen wieder dahin kommen, diese Heranwachsenden bis zum 25. Lebensjahr nach ihren Möglichkeiten zu beschulen und für einen Beruf zu qualifizieren – um ihre Integration zu ermöglichen“, so Jung. Knappe Ressourcen und Lehrermangel dürften dafür kein Hemmnis sein. Leipzig sei bereit, eine Neuorganisation zu unterstützen. „Alle jungen Menschen müssen einen Schulabschluss machen können und eine Perspektive haben – sonst verpassen wir eine große Chance.“ Selbst das strenge Bayern beschule junge Geflüchtete wenigstens bis zu 21 Jahren. In Sachsen solle es bis zu 25 Jahren sein.

Auch Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) forderte am Montag, das Problem müsse dringend korrigiert werden. Das Kultusministerium hatte zum März 2016 in einem Blog-Beitrag „neue Integrationswege“ für nicht mehr schulpflichtige Migranten angekündigt. Angesichts der Flüchtlingswelle einerseits und dem Lehrermangel andererseits habe das Kultusministerium entschieden, dass es nicht länger Aufgabe von Berufsschulen sei, alle jungen Erwachsenen unter den Migranten zum Schulabschluss zu führen – besonders wenn sie bisher nur eine kurze Schullaufbahn hatten, erklärt Ministeriumssprecher Dirk Reelfs. „Als es noch an Sprachkursen von Dritten mangelte, hatten wir vorübergehend die nicht mehr schulpflichtigen Migranten an Berufsschulen aufgenommen“, so Reelfs.

Mittlerweile sucht die Staatsregierung nach neuen Lösungen, um die „Bildungslücke“ für Flüchtlinge über 18 Jahren zu schließen. Ziel ist zumindest eine „berufsbezogene Grundbildung“ für nicht mehr Schulpflichtige mit wenig Schulbildung. Das Sozialministerium werde dem Kabinett dazu im Oktober ein Konzept vorlegen, sagte Ministeriumssprecherin Annett Hofmann auf Anfrage. (svh)

