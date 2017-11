Bildung: CDU erzielt schlechte Umfragewerte

Schwerer Dämpfer für die Bildungspolitik der Sachsen-CDU. Laut einer aktuellen Dimap-Umfrage, die der CDU-Landtagsfraktion auf ihrer Klausurtagung in Zeulenroda vorgestellt wurde, sind die Sachsen beim Thema Bildung zurzeit am unzufriedensten. 86 Prozent der Befragten fordern, dass man sich jetzt stärker um eine gute Schul- und Bildungspolitik kümmern müsse. Danach folgt die Kriminalitätsbekämpfung. Das Thema Schuldenabbau landete bei den elf vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auf dem letzten Platz.

Zudem gaben nur 32 Prozent der Teilnehmer an, dass man der CDU-Fraktion zutraue, „eine gute Schul- und Bildungspolitik zu betreiben“. Nicht einmal jeder zweite Befragte ist der Meinung, dass Sachsens Schulgebäude „modern und gut ausgestattet sind“. Die gleiche geringe Zustimmungsquote gab es bei der Frage, ob in Sachsen alle Schüler gleich gut gefördert werden. Die CDU-Fraktion berät in Zeulenroda auch über ihre künftige Bildungspolitik und den neuen Landeshaushalt. (SZ/gs)

