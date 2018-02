Biedenkopf: AfD-Erfolg belebt politischen Diskurs

Biedenkopf hat es wieder einmal erkannt: „Eine Pegidaveranstaltung schadet oder gefährdet niemanden." Im Gegenteil - eine Pegidaveranstaltung lässt bei den Leuten den Dampf aus dem Kessel, sie ist wie ein Ventil. Sonst gäbe es schon ganz andere Aktionen. So aber haben die als Wutbürger beschimpften Menschen wenigstens einmal in der Woche, dass sie nicht ganz alleine dastehen. Um diese Ventilfunktion wissen die Herrschenden sehr genau. Blöde ist natürlich die AfD im Parlament. Waren alle Blockflöten bisher immer schön unter sich, wenn sie sich im Bundestag überhaupt mal blicken ließen, so gibt es heute einen unbequemen Störfaktor. Wäre ich eine solche Blockflöte, würde ich das auch bekämpfen, wo es geht.