Biber legt Verkehr lahm

Bahnmeister Jörg Wobst im Einsatz: Mit einer Kettensäge zerteilte er einen Baum. Den hatte bereits ein Biber gefällt.

Am Bahnübergang Ullrichsberg blieben mindestens eine halbe Stunde die Schranken unten. Mehrere Kraftfahrer störte das nicht, sie fuhren über den geschlossenen Bahnübergang.

Kraftfahrer, die gestern nach 15 Uhr auf der Straße zwischen Niederstriegis und Roßwein unterwegs waren, wurden auf eine Geduldsprobe gestellt. Denn am Bahnübergang Ullrichsberg ging nichts mehr. Die Schranken blieben mindestens eine halbe Stunde unten. Zu den Wartenden gehörte auch ein Busfahrer. Der konnte seinen Fahrplan an diesem Tag nicht mehr einhalten. Die Geduld wie andere Wartende verlor er jedoch nicht. Einige Kraftfahrer stört nichts. Sie fuhren über den geschlossenen Bahnübergang. Wieder andere wendeten und überlegten sich Alternativen. Eine Roßweiner Familie nahm beispielsweise den Umweg über Grunau in Kauf.

Zu diesem Zeitpunkt war Bahnmeister Jörg Wobst schon im Einsatz. Mit einer Kettensäge zerteilte er einen Baum. Den hatte ein Biber gefällt. Der Baum kam auf den Gleisen zu liegen. Der Lokführer hatte das rechtzeitig gesehen und gestoppt. Ohnehin war er angehalten worden, langsam zu fahren. Denn die Strecke Nossen-Roßwein-Döbeln wird seit fast genau einem Jahr nicht mehr für den regelmäßigen Personenverkehr genutzt. Neuer Betreiber ist die Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie (NRE). Die hatte am Nachmittag mehrere Anrufe bekommen und wollte zusätzlich zum Personal zum Freiräumen der Strecke noch weitere Mitarbeiter vor Ort schicken, die den Verkehr am Bahnübergang zumindest zeitweise wieder freigeben. Die Lok war von Nossen über Roßwein nach Döbeln unterwegs, wo der nächste Auftrag wartete.

