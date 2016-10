Bewohner kehren in Plattenbau zurück

Das Wohnhaus im Leipziger Stadtteil Paunsdorf (Sachsen), in dem der flüchtige Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr am 10.10. festgenommen wurde. © dpa

Drei Tage nach dem Anti-Terror-Einsatz im Chemnitzer Fritz-Heckert-Gebiet können die Mieter des vom SEK gestürmten Hauses zurück in ihre Wohnungen. „Die Übergabe läuft seit 7.00 Uhr, die Hälfte hat die neuen Schlüssel abgeholt“, sagte der Sprecher der städtischen Wohnungsgesellschaft GGG, Erik Escher, am Dienstag. Die 43 Wohnungen wurden in der Nacht instandgesetzt und gereinigt - Türen erneuert, das Treppenhaus repariert und die Schließanlagen ausgetauscht. „Man sieht kaum noch Spuren.“ Die Kosten werden auf 10 000 bis 20 000 Euro geschätzt.

Auf der Suche nach dem mutmaßlichen IS-Terroristen Dschaber al-Bakr aus Syrien war das evakuierte Haus am vergangenen Samstag durchsucht worden. In der Wohnung des mutmaßlichen Komplizen Khalil A. fanden die Ermittler extrem gefährlichen Sprengstoff und Materialien zum Bombenbau. Al-Bakr soll einen Anschlag in Deutschland vorbereitet haben.

Für die Nachbarn stehen laut Escher bei Bedarf ein Amtsarzt und Sozialarbeiter bereit, um das Geschehene zu verarbeiten. „Sie atmen erstmal durch“, sagte Escher. In dem Plattenbau leben junge Pärchen und Senioren, Familien und Migranten sowie Studenten aus aller Welt. Die spärlich eingerichtete Wohnung von Khalil A. ist laut Escher geräumt. Auch dort werden wie im Rest des Hauses alle Spuren des Geschehens beseitigt. „Es soll nichts mehr daran erinnern.“ (dpa)

zur Startseite