Bewaffneter überfällt Bäckerei in Nossen

Bei einem Raubüberfall am Freitagabend in einer Bäckerei in Nossen (Landkreis Meißen) hat ein Unbekannter mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet.

Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann durch eine aufgebrochene Tür zum Lager in den Verkaufsraum gelangt sein. Dort bedrohte er zwei Angestellte mit einer Pistole und zwang sie zum Öffnen eines Tresors. Nach dem Überfall flüchtete der Maskierte. (fsc)

