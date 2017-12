Bewährungsstrafe nach tödlichem Unfall Drei Menschen sterben infolge eines riskanten Überholmanövers am Rastplatz Rossauer Wald. Der Fahrer kommt dennoch mit zwei Jahren Bewährung davon.

Weit verstreut lagen die Fahrzeugteile des am 29. Juni verunglückten Opels auf der Autobahn 4 bei Hainichen in Höhe des Parkplatzes Rossauer Wald. © Archiv/dpa/Bartsch

Sichtbar gezeichnet von den Folgen des tragischen Unfalls am 29. Juni dieses Jahres am Rastplatz Rossauer Wald betritt der 47-jährige Angeklagte am Montagvormittag den Verhandlungssaal 106 des Amtsgerichtes Döbeln. Sein rechter Arm ist geschient. Dass der Pole ihn noch hat, ja dass er überhaupt noch am Leben ist, erscheint angesichts der Bilder von der Unfallstelle als großes Glück. Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit und eine Verkettung unglücklicher Umstände führten dazu, dass am besagten Tag gegen 4 Uhr drei Männer aus Polen ihr Leben verloren und seitdem die zwei Angeklagten sowie Augenzeugen und Ersthelfer traumatisiert sind.

Eine Fahrerin hatte am 29. Juni am restlos überfüllten Rastplatz an der A 4 in Richtung Dresden ihr Fahrzeug mit Anhänger in der Zufahrt geparkt. Der Mann hatte einen Lkw überholt, war mit seinem Opel zu schnell in die Zufahrt gefahren und in den Auflieger gekracht. Dabei wurden die Mitfahrer getötet, der Pole wurde schwer verletzt. Die beiden Beschuldigten mussten sich wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen verantworten. Der Frau wird zudem fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Die Düsseldorferin war nicht zur Verhandlung erschienen. „Sie hat vor zwei Wochen per Kaiserschnitt entbunden“, sagte Richter Janko Ehrlich. Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigten sich auf ein Strafbefehlsverfahren gegen die heute 33-Jährige. Staatsanwältin Angelika Rickert setzte ein Strafmaß von 130 Tagessätzen á 20 Euro fest. Der Verteidiger der Angeklagten legte umgehend Widerspruch ein.

Der Unfallgutachter Viktor Ammer stellte anhand der Spurenlage fest, dass das Auto des Angeklagten mit Tempo 125, plus/minus zehn Stundenkilometer, in den Sattelauflieger eingeschlagen sein muss. „Das Dach des Opels wurde abgetrennt, der Auffahrschutz des Aufliegers auf einer Länge von drei Metern beschädigt.“ Selbst wenn der Laster nicht an dieser Stelle gestanden hätte, wäre es wohl auch zu dem Unfall gekommen. „Mit Tempo 125 hätte er die Kurve nicht gekriegt. Das ist physikalisch unmöglich.“ Ein sicheres Durchfahren sei maximal mit Tempo 80 möglich.

Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Der Pole ist nicht vorbestraft, hatte auch keine Einträge im Verkehrsregister. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben. Für die nächsten anderthalb Jahre darf er in Deutschland kein Kraftfahrzeug lenken. Er verzichtete auf Rechtsmittel.

