Bewährung im Messerstecher-Prozess Ein Zittauer hatte 2015 einen Bekannten aus Großpostwitz mit einem Messer schwer verletzt. Jetzt musste sich der Täter vor Gericht verantworten.

Im Bautzener Gericht wurde der Fall verhandelt. © Uwe Soeder

Eskalation im Rausch: Im Prozess wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Görlitz am Montag den 55-jährigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Zittauer am 13. Mai 2015 in seiner Wohnung auf einen Bekannten aus Großpostwitz (Kreis Bautzen) mindestens acht Mal mit einem 20 Zentimeter langen Brotmesser einstach. Dabei wurde das Opfer so schwer an Kopf, Hals, Armen und im Brust- und Bauchbereich verletzt, dass es nur eine Notoperation rettete.

Zugunsten des Angeklagten wertete die Außenkammer des Gerichts in Bautzen, dass er nach seiner Tat durch ein geöffnetes Fenster Menschen im Hof des Mietshauses aufforderte, den Krankenwagen zu rufen. Weil er aktiv Hilfe holte, liege kein versuchter Totschlag vor, so das Gericht.

Ein Alkoholtest hatte kurz nach dem Geschehen 2,3 Promille ergeben, beim Verletzten 3,5 Promille. Insgesamt sollen innerhalb kürzester Zeit zwei Flaschen Rotwein und eine Flasche Doppelkorn getrunken worden sein. An die Messerattacke auf seinen Bekannten aus einer Entziehungsklinik könne er sich nicht erinnern, sagte der Angeklagte vor Gericht. Seit der Tat sei er trocken und lebe zurückgezogen,

Der Beschuldigte stand zum zweiten Mal für diese Tat vor Gericht, nachdem der Bundesgerichtshof einen früheren Freispruch aufgehoben hatte. Das Opfer ist inzwischen aufgrund anderer Ursachen gestorben.

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. In dieser Zeit bekommt der Verurteilte einen Bewährungshelfer. Zudem muss er sich regelmäßig und unangekündigt Blut- und Urinuntersuchungen unterziehen. (dpa)

