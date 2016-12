Bettler verunsichern Radebeuler Mitglieder einer rumänischen Großfamilie klingeln an Haus- und Wohnungstüren. Die Polizei rät, kein Geld zu geben.

Ein Bettler kniet auf der Straße vor vorbeilaufenden Besuchern. In Radebeul klingeln die Bedürftigen an den Haustüren. Die Bewohner sind dadurch verunsichert. © Symbolfoto/dpa

Drei Anrufe von Radebeuler Bürgern habe es am Donnerstag im Polizeirevier Meißen gegeben, weil Bettler an Haustüren klingeln. Das sagte Polizeisprecher Thomas Geithner auf Nachfrage. Eine Radebeulerin, die sich verunsichert zeigte, wie sie sich verhalten sollte, informierte, dass die südosteuropäisch aussehenden Menschen in den Wohnvierteln oberhalb der Meißner Straße unterwegs seien. Als sie nichts gegeben habe, sei sie beschimpft worden.

Thomas Geithner sagte, dass es sich dabei um eine rumänische Großfamilie handele, die an Wohnungs- und Haustüren klingeln und ein Schild zeigen würde, auf welchem stehe, dass sie Geld haben möchten. Die Geldbitten würden unterschiedlich begründet, so Geithner. Mal soll es eine Not nach Hochwasser sein, mal sei eine Familie in Not geraten.

Für die Polizei gebe es deswegen keinen Einsatzgrund, so Polizeisprecher Geithner. Allerdings raten die Beamten den Bürgern, den Bettlern kein Geld zu geben, insbesondere diese nicht in die Wohnung zu lassen und das Gespräch möglichst schnell zu beenden. Auf ähnlichen Betteltouren waren rumänische Bettler in den letzten Monaten bereits in Coswig unterwegs. (SZ/per)

