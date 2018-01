Betrunkener verursacht Unfall Drei Autos wurden bei der Karambolage am Montagabend an der Auffahrt zur S 177 in Copitz beschädigt. Der Unfall-Fahrer hatte fast zwei Promille intus.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der VW fuhr gegen einen Citroen, der bei Rot an der Ampel hielt. © Daniel Förster Der VW fuhr gegen einen Citroen, der bei Rot an der Ampel hielt.

Der Citroen wurde noch gegen einen VW Golf an der Ampel geschoben.

Pirna-Copitz. Ein betrunkener Autofahrer hat auf der Äußeren Pillnitzer Straße in Pirna-Copitz am Montagabend einen schweren Unfall verursacht. Der 62 Jahre alte Mann hinter dem Steuer eines VW Golf IV war an der Ampel zur Auffahrt auf die Staatsstraße S 177 ungebremst in eine Schlange wartender Autos, die bei Rot in Fahrtrichtung Dresden-Pillnitz angehalten hatten, gekracht.

Der VW prallte zunächst in einen stehenden Citroën Berlingo „Der VW kam aus dem Nichts und ist mir voll hinten draufgekracht“, berichtet die 40-jährige Fahrerin, die mit dem Schrecken davonkam. Sie wurde mit ihrem Minivan auf einen vor ihr stehenden VW Golf geschoben. Dessen 28 Jahre alter Fahrer blieb genauso wie sie unverletzt.

Der aus Graupa stammende Unfallverursacher war offensichtlich auch nicht angeschnallt. Er stieß mit dem Kopf an die Frontscheibe, die zersprang. An den beteiligten Pkws entstand insgesamt ein Sachschaden von 12 000 Euro. Der Citroën war nicht mehr fahrbereit - Totalschaden.

Der 62-jährige VW-Fahrer, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, hatte laut Beobachtern zunächst gar nicht realisiert, dass er am Ortsausgang Pirna-Copitz einen Unfall gebaut hat.

Ein Schnelltest vor Ort bei ihm zeigte 1,96 Promille. Die Polizei brachte den Mann zur Blutentnahme ins Klinikum. Als er davon im Streifenwagen zurückkehrte, entzogen die Beamten ihm den Führerschein und brachten den Mann nach der Unfallaufnahme nach Hause. Eine ärztliche Behandlung hatte der VW-Fahrer nach dem Verkehrsunfall abgelehnt.

Wegen des Unfalls zwischen dem Ortsausgang Pirna-Copitz (Äußere Pillnitzer Straße) und Graupa (Kastanienallee) kam es zu geringen Behinderungen. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. (df)

