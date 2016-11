Betrunkener im Pech Ein 40-Tonner nimmt einem Nossener die Vorfahrt. Doch auf der Anklagebank landet nicht der Lkw-Fahrer, sondern er.

Unfall gehabt und erst danach Bier getrunken? Diese Geschichte des Angeklagten ist nicht zu widerlegen. Bestraft wird er trotzdem. © dpa

Da hat der Angeklagte aus Nossen aber richtig Pech gehabt. Zwar ist er betrunken mit dem Auto gefahren, doch das ist noch keine Straftat. Und es wäre nie herausgekommen, wenn er nicht in einen Unfall verwickelt gewesen wäre. Die Fahrbahn ist trocken, die Sicht klar, als der Nossener an einem Dezemberabend vorigen Jahres auf der B 101 nahe Nossen mit seinem Opel fährt. Es sind 70 Kilometer pro Stunde erlaubt, und die fährt der Mann wohl auch. Doch plötzlich taucht ein Sattelzug auf, nimmt dem Nossener die Vorfahrt, fährt auf die Bundesstraße auf. Der Mann kann nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen, knallt gegen den Auflieger.

Es dauert länger als eine Stunde, bis die Polizei eintrifft. Der Autofahrer riecht nach Alkohol, doch der Nossener verweigert eine Atemalkoholkontrolle. Ein Richter ordnet schließlich eine Blutentnahme an. Die ergibt drei Stunden nach der Tat einen Wert von 1,0 Promille.

Und jetzt kommt der Klassiker in solchen Fällen: Der Angeklagte behauptet, nach dem Unfall noch ein Bier getrunken zu haben. Das kann nicht widerlegt werden. Aber zieht man diesen halben Liter Bier ab, hatte er zum Unfallzeitpunkt immer noch rund 0,9 Promille Alkohol im Blut. Nicht wegen Trunkenheit, sondern wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sitzt er nun vor dem Meißner Amtsgericht.

Eine Gefährdung liegt immer dann vor, wenn jemand einer Gefahr oder Bedrohung ausgesetzt ist. Dazu zählt zum Beispiel gefährliches Überholen. Ein Gefährden anderer ist auch die Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss, denn dann ist der Fahrer nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen. Das gilt auch, wenn der Autofahrer geistige oder körperliche Mängel aufweist und sich trotzdem an das Steuer setzt. Dabei muss nicht zwangsläufig ein Schaden bei der betroffenen Person entstehen, also beispielsweise eine Verletzung. Eine potenzielle Gefahr reicht aus. Schon der Versuch ist strafbar.

Gegen einen Strafbefehl von 1 200 Euro und drei Monate Fahrverbot war der Nossener in Einspruch gegangen. Ja, sein Mandant habe Alkohol getrunken, auch noch nach dem Unfall. Doch der Lkw-Fahrer habe die Vorfahrt genommen. „Wenn dieser Unfall nicht passiert wäre, wäre es nicht mal eine Straftat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit“, argumentiert der Verteidiger. Zudem habe sein Mandant einen hohen Eigenschaden an seinem Pkw erlitten, der noch nicht reguliert sei. Dies sei auch sehr schwierig, weil der Unfallgegner ein Ausländer sei, so der Verteidiger. Zudem habe der Angeklagte freiwillig einen Verkehrspsychologen aufgesucht und ein einstündiges therapeutisches Beratungsgespräch geführt. Dem Anwalt geht es darum, eine geringere Geldstrafe zu erreichen, vor allem aber darum, dass das dreimonatige Fahrverbot wegfällt. Ein Fahrverbot solle ja erziehen, und nicht als Strafe dienen. Nach fast einem Jahr brauche sein Mandant, der nicht vorbestraft ist, keinen Denkzettel mehr. Die Höhe der Geldstrafe hält er mit 800 Euro für ausreichend.

Über das Fahrverbot lässt der Staatsanwalt mit sich reden, über die Höhe der Geldstrafe nicht. Die Richterin verurteilt den Angeklagten zu der ursprünglichen Geldstrafe von 1 200 Euro. Das Fahrverbot ist dagegen vom Tisch. Das ist teuer erkauft. Schließlich muss der Angeklagte, da er verurteilt wurde, die Verfahrenskosten tragen. Und dazu zählt auch die Erstellung eines Gutachtens.

